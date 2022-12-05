مواعيد مباريات الإثنين 5 ديسمبر 2022 - اختبارات آسيوية صعبة في المونديال.. ودربي اليد

تقام اليوم مباريات اليوم الثالث من دور الـ 16 في كأس العالم 2022.

وتقام اليوم مباراتين سيكون طرف كل واحدة منها منتخب آسيوي.

كأس العالم

اليابان × كرواتيا - 5:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس 1 وبي إن سبورتس المفتوحة.

البرازيل × كوريا الجنوبية - 9:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس 2.

الدوري المصري لكرة الطائرة للسيدات

الأهلي × الزمالك - 5:00 مساء.. أون تايم سبورتس وقناة الأهلي.

المباراة ستقام على صالة الشهداء بنادي الأهلي.

الدوري المصري لكرة اليد للرجال

الأهلي × الزمالك - 8:00 مساء.. أون تايم سبورتس 2.

المباراة تقام على صالة حسن مصطفى.

NBA

المباريات تقام صباح يوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

تورونتو رابتورز × بوستون سيلتيكس - 2:30 صباحا.

ميمفيس جريليس × ميامي هيت - 3:00 صباحا.

جولدن ستيت واريورز × إنديانا باسيرز - 5:00 صباحا.

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