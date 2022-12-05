مواعيد مباريات الإثنين 5 ديسمبر 2022 - اختبارات آسيوية صعبة في المونديال.. ودربي اليد
الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 10:50
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباريات اليوم الثالث من دور الـ 16 في كأس العالم 2022.
وتقام اليوم مباراتين سيكون طرف كل واحدة منها منتخب آسيوي.
كأس العالم
اليابان × كرواتيا - 5:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس 1 وبي إن سبورتس المفتوحة.
البرازيل × كوريا الجنوبية - 9:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس 2.
الدوري المصري لكرة الطائرة للسيدات
الأهلي × الزمالك - 5:00 مساء.. أون تايم سبورتس وقناة الأهلي.
المباراة ستقام على صالة الشهداء بنادي الأهلي.
الدوري المصري لكرة اليد للرجال
الأهلي × الزمالك - 8:00 مساء.. أون تايم سبورتس 2.
المباراة تقام على صالة حسن مصطفى.
NBA
المباريات تقام صباح يوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.
تورونتو رابتورز × بوستون سيلتيكس - 2:30 صباحا.
ميمفيس جريليس × ميامي هيت - 3:00 صباحا.
جولدن ستيت واريورز × إنديانا باسيرز - 5:00 صباحا.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا