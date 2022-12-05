مواعيد مباريات الإثنين 5 ديسمبر 2022 - اختبارات آسيوية صعبة في المونديال.. ودربي اليد

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 10:50

كتب : FilGoal

أنتوني - البرازيل

تقام اليوم مباريات اليوم الثالث من دور الـ 16 في كأس العالم 2022.

وتقام اليوم مباراتين سيكون طرف كل واحدة منها منتخب آسيوي.

كأس العالم

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اليابان × كرواتيا - 5:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس 1 وبي إن سبورتس المفتوحة.

البرازيل × كوريا الجنوبية - 9:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس 2.

الدوري المصري لكرة الطائرة للسيدات

الأهلي × الزمالك - 5:00 مساء.. أون تايم سبورتس وقناة الأهلي.

المباراة ستقام على صالة الشهداء بنادي الأهلي.

الدوري المصري لكرة اليد للرجال

الأهلي × الزمالك - 8:00 مساء.. أون تايم سبورتس 2.

المباراة تقام على صالة حسن مصطفى.

NBA

المباريات تقام صباح يوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

تورونتو رابتورز × بوستون سيلتيكس - 2:30 صباحا.

ميمفيس جريليس × ميامي هيت - 3:00 صباحا.

جولدن ستيت واريورز × إنديانا باسيرز - 5:00 صباحا.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات الثلاثاء كأس العالم 2022 قطر 2022 الدوري المصري لكرة اليد
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