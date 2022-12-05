في الجول يكشف القصة الكاملة للاعتداء على حكم مباراة المنزلة والمعصرة في القسم الرابع

شهدت مباراة اتحاد المنزلة ومعصرة البلقاس في القسم الرابع للدوري المصري، أحداثًا مؤسفة أدت إلى إلغائها قبل دقائق على نهايتها.

وعرفت المباراة التي لُعبَت السبت الماضي، الاعتداء على نشأت البلقاسي الحكم المساعد، ليتخذ محمد عبد النبي حكم الساحة قرارًا بإلغائها.

وتواجد طاقم التحكيم في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم في اليوم التالي (الأحد) واجتمع معهم جمال علّام رئيس الاتحاد لدعمهم.

وأوضح اتحاد الكرة أن عقوبات مشددة ستطال المخطئين بعد الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.

من جانبه تحرّك FilGoal.com للتواصل مع شهود على الواقعة لمعرفة تفاصيل أكثر.

وتحدّث FilGoal.com إلى محمد أبو عريضة المدير الفني لنادي المعصرة الذي أوضح: "رصيد المعصرة كان نقطة واحدة قبل المباراة، بينما امتلك المنزلة 4 نقاط في رصيده".

وأضاف: "تقدّمنا بهدف ثم سجل المنزلة 3 أهداف. الهدف الثالث تحديدًا كان سبب المشكلة لأن الكرة سكنت الشباك ولكن من الخارج، كانت ركلة مرمى".

وتابع: "لاعبنا الشحات عبود عبد الحميد ذهب للحديث مع الحكم المساعد وأخبره أن الكرة لم تدخل المرمى وقال للحكم إنه متردد في قراره".

وأشار: "عندها طلب الحكم المساعد من حكم الساحة طرد الشحات عبود، فحدثت مناوشات بين الحكم المساعد واللاعب، وقال الحكم للاعب إنه سيمنعه من ممارسة كرة القدم، كما اعتدى عليه بعصا التحكيم وحدثت مشكلة في الملعب".

وأكمل: "طاقم الحكام أراد تحرير محضر في القسم لكن حدث تصالح بعدها، وقمت بصفتي مديرًا فنيًا للمعصرة بالاعتذار للجميع لأني أعرف جيدًا الشحات عبودة، لم تصدر منه أي مشكلة قط في السابق".

وأتم: "أتمنى رؤية مباريات قوية تحت قيادة تحكيمية جيدة، لا نريد مشاكل".

FilGoal.com تحدّث أيضًا إلى إسلام الجندي المدير الفني لاتحاد المنزلة الذي كان فريقه متقدمًا في النتيجة.

وقال الجندي في تصريحات خاصة: "تقدّمنا بهدفين ثم سجّلنا هدفًا ثالثًا، قيل إن الهدف جاء من خارج المرمى. الحكم المساعد رآها هدفًا، أمّا المعصرة فكانت وجهة نظرهم أن الكرة من خارج الملعب".

وأشار: "أحد لاعبي المعصرة توجّه للحكم المساعد وقال له: هل شاهدت الكرة؟ فرد الحكم: نعم الكرة هدف. عندها حدثت مناوشات وتوجّه حكم الساحة وطرد اللاعب الذي اعتدى على الحكم المساعد واضطر الحكم للدفاع عن نفسه، هذا طبيعي أن يحدث لأي شخص، وبعدها توجّه لعمل محضر في قسم الشرطة".

وأتم: "لم نكن نتوقّع أن تتطور الأحداث إلى هذا المستوى، ولكن الحمد لله أن الأمور مرت على خير".