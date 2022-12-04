وكيل جاريدو يكشف عن قرار إدارة الإسماعيلي بشأن المدرب الإسباني

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

خوان كارلوس جاريدو - الإسماعيلي

كشف عمرو حسني وكيل خوان كارلوس المدير الفني للإسماعيلي، عن استمرار المدرب الإسباني في منصبه مع الدراويش.

وصرّح حسني عبر أون تايم سبورتس 2: "إدارة الإسماعيلي اجتمعت منذ حوالي ساعتين واستقروا على تجديد الثقة في جاريدو، هو مستمر الفترة المقبلة".

وأضاف: "نحترم تعاقدنا وحتى لو اتخذت الإدارة قرارا لاحقًا فليس لدينا أي مشكلة".

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وأشار: "كل شيء يتطلب وقتًا، وجاريدو يقدم أقصى ما لديه حتى آخر لحظة".

وأوضح: "هناك ضغوط كبيرة على إدارة الإسماعيلي من الجماهير، ونحترم مشاعرهم بالطبع لأنهم يبحثون عن النتائج".

وأتم: "جاريدو تعاقد مع الإسماعيلي في نهاية فترة الإعداد، ولذلك ففترة الإعداد الحقيقية حظي بها في التوقف الماضي".

ويخوض الإسماعيلي مباراته المقبلة في مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الخميس.

ويحتل الإسماعيلي المركز 16 في الدوري المصري برصيد نقطة واحدة من 4 مباريات خاضها حتى اللحظة.

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