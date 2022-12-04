الركراكي يوضح لماذا يلمس لاعبي المغرب رأسه الصلعاء

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

وليد الركراكي مدرب المغرب

كشف وليد الركراكي مدرب المغرب سبب لمس لاعبي المغرب لرأسه بعد الفوز على كندا والتأهل للمراحل الإقصائية من كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب المغرب لثمن نهائي كأس العالم ويلعب ضد إسبانيا يوم الثلاثاء.

وقال الركراكي في تصريحات لقناة فيفا: "قبل كل شيء إنها العلاقة المميزة التي تجمعني مع اللاعبين".

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وأضاف "أحاول أن أجعلهم يفهمون أنني أحد مرشديهم، وعلي أن أكون قائدهم وبمثابة المثل الأعلى لهم".

وتابع "أعطي اللاعبين الكثير من الحب، وفي نهاية اليوم الأهم هو الاحترام الذي بيننا، وعلى أرض الملعب هناك قرارات عليّ القيام بها، وسوف أقوم بها".

ورصدت عدسات المصورين الطريقة الطريفة التي يحتفل بها المغاربة بمدربهم وكأنهم يتبركون بصلعته.

وردد اللاعبون هتاف "رأس الأفوكادو.. رأس الأفوكادو"، وهي العبارة التي يشتهر بها الركراكي بين الجمهور المغربي.

وواصل وليد "لدي مساحة كافية في رأسي، وأخبرهم بأن يلمسوها لأنها تجلب الحظ الجيد".

وأتم "لقد أصبحت هذه طريقة التواصل فيما بينهم، ويبدو أنهم فهموا الرسالة وجميعهم لمسوا رأسي، وأتمنى أن يستمر في جلب الحظ الحسن في المستقبل".

منتخب المغرب بات أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.

وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كاس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني إفريقيا بعد نيجيريا في 1998.

ولأول مرة يحقق منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم وهو نفس العدد الذي حققه الفريق خلال 16 مباراة سابقة.

وتساوى منتخب المغرب مع السعودية برصيد 4 انتصارات في صدارة تاريخ العرب بكأس العالم.

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