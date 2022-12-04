كرنفال كأس العالم - بهدفه المونديالي الأول.. هاري كين رجل مباراة إنجلترا ضد السنغال

هدّاف كأس العالم 2018 وقائد الأسود الثلاثة، يسعى لتجاوز وين روني الهدّاف التاريخي لـ إنجلترا خلال مونديال قطر.

يمارس الجولف في وقت فراغه، وقد استعان بطاهٍ بدوام كامل ليتحكّم في تغذيته بشكل سليم.

أطلق في أكتوبر الماضي مؤسسته الخاصة للتوعية ضد المرض النفسي ووصمة العار المحيطة به.

ظهر في مقطع فيديو سابق مع الراحل دييجو أرماندو مارادونا، نصحه خلاله أسطورة الأرجنتين بتنويع طرق تسديده حتى لا يتوقع حراس المرمى الزاوية التي سيُسكِن فيها الكرة.

أفضل لاعب شاب في ميلوال عام 2012، وأفضل لاعب في توتنام عامي 2015 و2021، وهدّاف الدوري الإنجليزي 2015 و2016 و2021 بين ألقاب فردية أخرى.

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