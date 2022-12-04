كرنفال كأس العالم - بهدفه المونديالي الأول.. هاري كين رجل مباراة إنجلترا ضد السنغال
الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 23:43
كتب : عمرو عبد المنعم
فاز هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا وفريق توتنام هوتسبر بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد السنغال.
هاري كين
النادي : توتنام هوتسبر
وتغلب الأسود الثلاثة على أسود التيرانجا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.
وسجل هاري كين الهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة 45+3 بعد تمريرة من فيل فودين.
وهذا أول هدف من مهاجم ديوك لندن في النسخة الحالية من كأس العالم.
وتأهل منتخب إنجلترا لملاقاة فرنسا حامل اللقب في ربع النهائي.
وتقام المباراة بين الكبيرين يوم السبت العاشر من ديسمبر الجاري، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت في قطر.
من هو هاري كين؟
دقائق اللعب: 90
الأهداف: 1
الأهداف المتوقعة: 0.46
التسديدات على المرمى: 2 من 3
المراوغات الناجحة: 2 من 3
لمسات الكرة: 44
التمريرات الصحيحة: 17 من 24
دقة التمرير: 71%
التمريرات المفتاحية: 1
الكرات الطويلة الصحيحة: 4 من 4
الصراعات الأرضية الناجحة: 4 من 8
الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 6