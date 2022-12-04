كرنفال كأس العالم - بهدفه المونديالي الأول.. هاري كين رجل مباراة إنجلترا ضد السنغال

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 23:43

كتب : عمرو عبد المنعم

إنجلترا - السنغال - هدف هاري كين

فاز هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا وفريق توتنام هوتسبر بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد السنغال.

وتغلب الأسود الثلاثة على أسود التيرانجا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وسجل هاري كين الهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة 45+3 بعد تمريرة من فيل فودين.

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وهذا أول هدف من مهاجم ديوك لندن في النسخة الحالية من كأس العالم.

وتأهل منتخب إنجلترا لملاقاة فرنسا حامل اللقب في ربع النهائي.

وتقام المباراة بين الكبيرين يوم السبت العاشر من ديسمبر الجاري، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت في قطر.

من هو هاري كين؟

هدّاف كأس العالم 2018 وقائد الأسود الثلاثة، يسعى لتجاوز وين روني الهدّاف التاريخي لـ إنجلترا خلال مونديال قطر.

يمارس الجولف في وقت فراغه، وقد استعان بطاهٍ بدوام كامل ليتحكّم في تغذيته بشكل سليم.

أطلق في أكتوبر الماضي مؤسسته الخاصة للتوعية ضد المرض النفسي ووصمة العار المحيطة به.

ظهر في مقطع فيديو سابق مع الراحل دييجو أرماندو مارادونا، نصحه خلاله أسطورة الأرجنتين بتنويع طرق تسديده حتى لا يتوقع حراس المرمى الزاوية التي سيُسكِن فيها الكرة.

أفضل لاعب شاب في ميلوال عام 2012، وأفضل لاعب في توتنام عامي 2015 و2021، وهدّاف الدوري الإنجليزي 2015 و2016 و2021 بين ألقاب فردية أخرى.

تعرف على معلومات عن بقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

ماذا قدم هاري كين أمام السنغال؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

الأهداف المتوقعة: 0.46

التسديدات على المرمى: 2 من 3

المراوغات الناجحة: 2 من 3

لمسات الكرة: 44

التمريرات الصحيحة: 17 من 24

دقة التمرير: 71%

التمريرات المفتاحية: 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 4 من 4

الصراعات الأرضية الناجحة: 4 من 8

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 6

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