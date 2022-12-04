السولية: كنت أتمنى نهاية نهائي القرن بعد هدفي في الزمالك

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 23:35

كتب : FilGoal

عمرو السولية - مران الأهلي

استعاد عمرو السولية لاعب الأهلي ذكريات مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 أمام الزمالك والهدف الذي سجله خلال المواجهة.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال السولية عبر موقع الأهلي: "حلمي منذ الصغر هو اللعب للنادي الأهلي واليوم الذي تحقق فيه ذلك من أفضل أيام حياتي".

وأضاف "نهائي القرن هو أفضل لقاء لي في حياتي وهدفي في الزمالك هو الأغلى بالنسبة لي".

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وأكمل "الهدف ساهم في تتويج الأهلي بلقب إفريقيا وكنت أتمنى أن تنتهي المباراة بعد هذا الهدف".

وواصل "رفع كأس إفريقيا لأول مرة مع الأهلي كانت من أفضل لحظاتي حياتي لأنها أول مرة لي أن أحقق لقب دوري أبطال إفريقيا".

وأشار "أفشة أخبرني قبل المباراة أنني سأسجل هدفا في نهائي إفريقيا وهو أيضا أمام كايزر تشيفز وحدث ذلك".

وأتم تصريحاته عن الهدف الشهير الذي صنعه لمحمد شريف أمام الزمالك قائلا: "هذه اللعبة جاءت في جزء من الثانية وبعدما انتهت بهدف في مباراة القمة أمام الزمالك جعل الهدف محفوظا بين الجماهير".

عمرو السولية الأهلي
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