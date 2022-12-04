مبابي في الصدارة وسداسي يلاحقه.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022

انتهى اليوم الثاني من مراحل خروج المغلوب كأس العالم في نسخته الـ22 والمقامة في قطر حتى 18 ديسمبر.

واشتعلت المنافسة على صدارة الهدافين مع نهاية الدور الأول، لكن كيليان مبابي نجم فرنسا كان له رأي آخر.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر.

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وجاء ترتيب الهدافين في كأس العالم كالتالي:

كيليان مبابي - فرنسا - 5 أهداف

ليونيل ميسي - الأرجنتين - 3 أهداف

أولفييه جيرو - فرنسا - 3 أهداف

بوكايو ساكا - إنجلترا - 3 أهداف

إينر فالنسيا - الإكوادور - 3 أهداف

ماركوس راشفورد - إنجلترا - 3 أهداف

ألفارو موراتا - إسبانيا - 3 أهداف

كودي جاكبو - هولندا - 3 أهداف

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - هدفان

ألكسندر ميتروفيتش - صربيا - هدفان

بريل إيمبولو - سويسرا - هدفان

كاي هافرتز - ألمانيا - هدفان

سالم الدوسري - السعودية - هدفان

ريتسو دوان - اليابان - هدفان

نيوكلاس فولكروج - ألمانيا - هدفان

دي أراسكايتا - أوروجواي - هدفان

محمد قدوس - غانا - هدفان

أندري كراماريتش - كرواتيا - هدفان

تشو جوي سانج - كوريا الجنوبية - هدفان

ريتشارلسون - البرازيل - هدفان

فيران توريس - إسبانيا - هدفان

مهدي طارمي - إيران - هدفان

برونو فيرنانديز - البرتغال - هدفان

روبرت ليفاندوفسكي - هدفان

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