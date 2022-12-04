كرنفال كأس العالم - أحادي الوجبة الذي لم تصدقه والدته.. جوردان بيكفورد يتألق مرة أخرى

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

إنجلترا - السنغال - بيكفورد

تألق جوردان بيكفورد حارس مرمى منتخب إنجلترا ونادي إيفرتون في دور الـ 16 لكأس العالم 2022، وذلك أمام السنغال في المباراة التي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بنتيجة 3-0.

ورغم أنه لم يختبر كثيرا، إلا أن بيكفورد تصدى لهدف محقق في المباراة من بولاي ديا، كان ليقلب موازينها بالكامل أثناء التعادل السلبي.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى ربع النهائي لملاقاة فرنسا حامل اللقب.

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من هو جوردان بيكفورد؟

أفضل لاعب في إيفرتون عامي 2018 و2022، وصاحب أفضل تصدي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي عندما أوقف -وبشكل مستحيل- تسديدة سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي، ليضع زملاؤه في إيفرتون أياديهم على رؤوسهم من الذهول.

تألق بيكفورد في كأس العالم 2018 وكان سببًا رئيسيًا في وصول إنجلترا بعيدًا رغم أنها كانت بطولته الدولية الأولى.

يعتقد البعض أن مستويات آرون رامسديل ونيك بوب وحتى دين هندرسون تكفل لهم التنافس مع بيكفورد، لكن ساوثجيت يفضّل حارس مرمى إيفرتون.

يحب بيكفورد النوم والسباحة.

في صغره اعتادت والدته تقديم نفس الوجبة له قبل كل المباريات: باستا ودجاج.

يقول بيكفورد: "لست واثقًا إن كانت تلك الوجبة احترافية للغاية، ولكن طالما كنت أفوز بجائزة رجل المباراة، فلا بأس".

يتميز بيكفورد بحس الدعابة، لذلك لم تصدّقه والدته عندما أخبرها بنيله أول استدعاء لمنتخب إنجلترا في مسيرته وظنت أنه مقلب من مقالبه المعتادة.

تعرف على بقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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