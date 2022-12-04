كرنفال كأس العالم - شكك في حكم الكلاسيكير.. بيلينجهام يواصل كتابة التاريخ المونديالي

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

إنجلترا - السنغال - جود بيلينجهام

قدم جود بيلينجهام نجم وسط منتخب إنجلترا مباراة مميزة للغاية أمام السنغال، والتي انتهت بفوز الإنجليز 3-0 في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وصنع بيلينجهام الهدف الأول الذي سجله جوردان هندرسون في الدقيقة 38.

وهو اللاعب الأكثر انتزاعا للتدخلات الناجحة بـ 11 محاولة ناجحة من أصل 11، بالنسبة الكاملة 100%.

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وبعمر 19 عاما و158 يوما بات بيلينجهام أصغر لاعب يصنع هدفا بقميص إنجلترا في كأس العالم منذ 1966.

من هو جود بيلينجهام؟

أحد أبرز المواهب في عالم كرة القدم، حل ثانيًا في جائزة كوبا المقدمة من فرانس فوتبول لأفضل لاعب شاب في العالم 2021.

ثالث أصغر لاعب يمثّل إنجلترا عبر تاريخها بعد ثيو والكوت ووين روني، وأصغر لاعب على الإطلاق يظهر في بطولات اليورو، وأصغر لاعب إنجليزي يظهر في بطولة مجمعة.

يعيش بيلينجهام فترة توهج كروي مرعبة جعلته هدفًا أساسيًا لـ ريال مدريد وليفربول، يفعل بيلينجهام كل شيء ممكن في مهام لاعب الوسط، وبات القائد الثاني لـ دورتموند رغم صغر سنه.

في ديسمبر الماضي انتقد فيليكس زفاير حكم مباراة فريقه أمام بايرن وقال: "لقد أعطوا أكبر مباراة في ألمانيا لحكم أدين سابقًا في التلاعب بالنتائج".

ليتم تغريمه 40 ألف يورو من الاتحاد الألماني.

تعرف على بقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

ماذا قدم بيلينجهام أمام السنغال؟

دقائق اللعب: 76

التمريرات الحاسمة: 1

لمسات الكرة: 56

التمريرات الصحيحة: 30 من 33

دقة التمرير: 91%

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 1

المراوغات الناجحة: 1 من 4

الصراعات الأرضية الناجحة: 7 من 13

الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 3

التدخلات الناجحة: 4 من 4

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