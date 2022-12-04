كأس العالم - موعد مباراة فرنسا أمام إنجلترا في ربع النهائي.. القنوات الناقلة

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

هاري كين أمام كيليان مبابي

ضرب منتخب إنجلترا موعدا مع فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وفاز منتخب فرنسا على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما انتصر منتخب إنجلترا على السنغال بثلاثة أهداف دون مقابل.

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المواجهة هي الـ32 بين المنتخبين على مر التاريخ والسادسة في البطولات الكبرى بين كأس العالم واليورو.

وفاز منتخب إنجلترا في 17 مباراة مقابل تسعة لفرنسا وانتهت خمس مباريات بالتعادل.

وانتصر منتخب الأسود الثلاثة في المباراتين التي جمعت المنتخبين في كأس العالم من قبل عامي 1966 و1982.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

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تقام المباراة يوم 10 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد البيت.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 والكأس اكسترا.

طريق فرنسا إلى النهائي

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حال فوز منتخب فرنسا، فسيلعب الديوك نصف النهائي يوم 14 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد البيت.

سينتظر وقتها منتخب فرنسا الفائز من (المغرب ضد إسبانيا) و(البرتغال ضد سويسرا).

طريق إنجلترا إلى النهائي

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حال فوز منتخب إنجلترا على فرنسا، فسيلعب الأسود الثلاثة نصف النهائي يوم الأربعاء 14 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد البيت.

سينتظر وقتها منتخب إنجلترا الفائز من (المغرب ضد إسبانيا) و(البرتغال ضد سويسرا).

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