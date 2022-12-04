جافي: أتوقع مباراة صعبة للغاية أمام المغرب

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

إيسكو - منتخب إسبانيا - منتخب المغرب

يتوقع جافي لاعب منتخب إسبانيا الشاب صعوبة مرور منتخب بلاده من عقبة المغرب في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب المغرب ضد إسبانيا يوم الثلاثاء ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وقال جافي في تصريحات لجريدة ماركا: "ما أتوقعه هو مباراة صعبة للغاية أمام المغرب، لأننا نلعب في مراحل خروج المغلوب بكأس العالم".

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وأضاف "منتخب المغرب أثبت في المعلب أنه كان أفضل من كرواتيا وبلجيكا، رغم المستويات القوية التي ظهرا بها في السنوات الأخيرة".

وأتم لاعب برشلونة"أعتقد أنه فريق رائع جماعيا وفرديا".

بهدفه في كوستاريكا، أصبح جافي ثالث أصغر مسجل للأهداف في تاريخ كأس العالم بعد البرازيلي بيليه في كأس العالم 1958 ضد السويد بعمر الـ17 عاما و249 يوما.

منتخب المغرب بات أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.

وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كاس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني إفريقيا بعد نيجيريا في 1998.

ولأول مرة يحقق منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم وهو نفس العدد الذي حققه الفريق خلال 16 مباراة سابقة.

وتساوى منتخب المغرب مع السعودية برصيد 4 انتصارات في صدارة تاريخ العرب بكأس العالم.

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