مبابي للصحفيين: لم أقاطعكم لأسباب شخصية.. وسأتحمل الغرامة وليس الاتحاد الفرنسي

كشف كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا عن سبب عدم ظهوره في أي مؤتمرات صحفية منذ بداية كأس العالم.

مبابي كان بطل المشهد مرة جديدة، وسجّل هدفين وصنع آخر في فوز فرنسا على بولندا 3-1 في دور الـ 16 لكأس العالم 2022.

وظهر مبابي لأول مرة أمام الصحفيين في المونديال، رغم أن فوزه بجائزة رجل المباراة أمام أستراليا والدنمارك كان يوجّب عليه ذلك، شيء لم يُقدم عليه.

وبرر مبابي: "أعرف بالأسئلة الكثيرة بشأن عدم حديثي سابقًا. أقول للصحفيين الحاضرين كلهم أن الأمر لم يكن شخصيًا، ليس ضد أحد".

وتابع: "فقد أردت أن أركز على البطولة، احتجت إلى 100% من تركيزي وألا أهدر طاقتي على أي شيء آخر".

وأضاف: "ولهذا لم أتحدث للصحافة طوال هذا الوقت، لكني علمت مؤخرًا أن الاتحاد الفرنسي سيتعرض للغرامة، وأنا قررت أن أدفعها شخصيًا، فالاتحاد لا يجب أن يتحمل تبعات قرارات شخصية".

وتحوّل للحديث عن كرة القدم: "كأس العالم هوس، إنها بطولة أحلامي، أنا محظوظ باللعب في كأس العالم، جعلت موسمي متحمورًا بدنيًا حول كأس العالم".

وأتم: "أردت أن ألعب كأس العالم وأنا في أفضل مستوى بدني، الأمور تسير بشكل جيد حاليًا، لكن الطريق لا يزال طويلًا، وهدفنا هو التتويج".





































































