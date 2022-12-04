كرة سلة – تتويج سيدات مصر ببطولة إفريقيا 3x3 وعبورهن إلى كأس العالم

فاز منتخب مصر ببطولة إفريقيا لكرة السلة 3x3 للسيدات المقامة في القاهرة، بتغلبه على مدغشقر 21-9.

وبالتالي وصلت مصر إلى كأس العالم للسيدات 2023 في مشاركة ستكون الثانية على التوالي بعد نسخة 2022.

وضم منتخب مصر المتوج باللقب الإفريقي للعام الثاني على التوالي: ثريا محمد، ونادين سلعاوي، وهالة مصطفى، ورنيم الجداوي.

وفازت مصر في طريقها إلى النهائي على مدغشقر، وخسرت من رواندا، ثم فازت على بتسوانا ومرت للدور الثاني.

وفي ربع النهائي تغلبت على المغرب، وتجاوزت تونس في نصف النهائي.

واحتلت مصر المركز 16 في النسخة السابقة من كأس العالم التي كانت المشاركة الأولى في فئة السيدات.

وفي منافسات الرجال، خسر منتخب مصر النهائي أمام مدغشقر بنتيجة 17-20.

وفقدت مصر فرصة الوصول لكأس العالم للرجال للمرة الخامسة في تاريخها.

واحتلت مصر المركز 18 في منافسات مونديال العام الماضي.