مولر يصف خروج ألمانيا من كأس العالم بالكارثة الكاملة

وصف توماس مولر نجم ألمانيا توديع منتخب بلاده لكأس العالم 2022 من الدور الأول بالكارثة الكاملة.

وودع منتخب ألمانيا كأس العالم من الدور الأول رغم فوزه على كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن إسبانيا بعد خسارتها أمام اليابان.

وقال مولر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "الألم عميق بشكل وحشي، وشعرت به أعمق من المعتاد".

وأضاف "كانت موجة من العواطف والتوقعات والطموح والسياسة والرفض".

وأكمل "البدء بهزيمة وثم الأمل بعد المباراة الثانية، ثم تحقيق انتصارنا الأول بالبطولة في نفس وقت الإقصاء وبالتالي كانت كارثة كاملة".

وواصل لاعب بايرن ميونيخ "كان هناك المزيد من التناقضات في كأس العالم هذه، من الصعب تصفية ما تم تجربته وتفسيره بشكل صحيح".

وتابع "كيف تقيم الإنجازات والنتائج؟ السؤال الكبير في الحياة.. ماذا حدث؟ على الرغم من كل التجارب مع النجاحات الكبيرة والهزائم الكبيرة، سأحتاج بعض الوقت هذه المرة لتنظيم كل شيء".

وبذلك يخرج منتخب ألمانيا من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز باللقب في 2018.

وتذيل منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة عام 2018 برصيد ثلاث نقاط.

يأتي ذلك بعد أن وصل منتخب ألمانيا إلى ربع النهائي على الأقل في 16 نسخة متتالية.















































وخسر منتخب ألمانيا مباراته الأولى أمام اليابان بهدفين مقابل هدف واحد.

قبل أن يتعادل مغ إسبانيا في المباراة الثانية بهدف لكل فريق.

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اللاعب صاحب الـ33 عاما توج بكأس العالم 2014 مع ألمانيا وحصل على المركز الثالث في 2010.

وشارك مولر مع ألمانيا في 120 مباراة سجل خلالهم 44 هدفا وصنع 40 آخرين.