على بعد خطوة من روني.. كين يسجل أول أهدافه في قطر 2022

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 22:01

كتب : FilGoal

إنجلترا - السنغال - هدف هاري كين

سجل هاري كين أول أهدافه في كأس العالم 2022 مع إنجلترا أمام السنغال في ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

واستغل هاري كين تمريرة من فيل فودين من داخل منطقة الجزاء ليودعها الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول

ويتقدم المنتخب الإنجليزي بهدفين دون مقابل مع نهاية الشوط الأول.

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الهدف هو الـ11 لهاري كين في البطولات الكبرى ليكون أكثر لاعب يسجل لإنجلترا فيها متخطيا إلين وايت وجاري لينكر.

وسجل كين هدفه الـ52 مع منتخب إنجلترا ويفصله هدف واحد فقط عن معادلة رقم واين روني الهداف التاريخي للأسود الثلاثة.

الهدف هو السابع لهاري كين في كأس العالم خلال عشر مباريات لعبها مع منتخب إنجلترا.

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ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع فرنسا في الدور ربع النهائي.

ويشارك منتخب إنجلترا في كأس العالم للمرة الـ17 في تاريخه.

ووصل الأسود الثلاثة إلى نصف النهائي في المشاركة الأخيرة عام 2018.

السنغال إنجلترا هاري كين كأس العالم قطر 2022
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