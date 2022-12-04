حوار بيدري - عن تبادل القميص مع ميسي في النهائي.. هدف إنييستا في 2010 ورهان التتويج

تحدث بيدري وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا في حوار مع صحيفة سبورت الكتالونية عن كأس العالم 2022 في قطر، والذي تأهل "لا روخا" إلى دور الـ 16 بمنافساته حتى الآن.

وخسر منتخب إسبانيا مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام اليابان بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل في وصافة المجموعة الخامسة ويواجه المغرب متصدر المجموعة السادسة.

وإليكم أبرز ما جاء في الحوار..

ما شعورك بشأن الخسارة أمام اليابان؟

كانت مباراة صعبة ولكننا ننظر للأمام. سنلعب دور الـ 16 في كأس العالم وهذا شيء لا يحدث كل يوم ويجب أن نستمتع به.

ماذا يفعل لويس إنريكي مدرب المنتخب في هذه الأيام قبل مواجهة المغرب؟

إنه يدعمنا دائما. لقد كانت ضربة قوية، ولم نتوقع النتيجة ضد اليابان لأننا أردنا صدارة المجموعة، ولكننا الآن في دور الـ 16 بعد مجموعة صعبة.

ما هي الفائدة غير المتوقعة لتلك الخسارة؟

لاحظنا أن كل المباريات مسألة حياة أو موت. لحسن الحظ كان لدينا فرصة أخرى واجتزنا دور المجموعات، ولكن إذا خاطرنا بـ 10 دقائق أخرى قد نعود للديار.

هل كنت تعلم ماذا يحدث في مباراة ألمانيا وكوستاريكا أثناء مباراة اليابان؟

كنت أنظر إلى لوحة النتائج وحين رأيت أن كوستاريكا أصبحت الثاني ونحن خارج البطولة، حاولت تحفيز زملائي للبحث عن الهدف الذي نحتاج لتسجيله.

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هل منحتك عودة ألمانيا في النتيجة السلام الذهني؟

بصراحة لم ألحظ حين سجلت ألمانيا وعدنا للمركز الثاني، كنت أعاني خلال المباراة، وسألت الجالسين على مقاعد البدلاء في النهاية وأخبروني أننا تأهلنا.

ما رأيك في المغرب خصمك القادم؟

إنه خصم معقد خصوصا من الناحية البدنية. المغرب سيأتي بنتائج جيدة للغاية ويجب أن نحترمه.

هل تحدثت مع زميلك المغربي عبد الصمد الزلزولي؟

لم أحظ بهذه الفرصة، ولكني سأتحدث معه بالتأكيد لأننا على علاقة جيدة. أنا لا أتحدث عبر الهاتف كثيرا.

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة كان في قطر لبضعة أيام، هل تحدثت معه؟

لقد تمنى لنا حظا طيبا قبل المباريات، ومرر رسالته لجميع أفراد الفريق. لم نرَه شخصيا، ولكنه راسلنا عبر الهاتف.

الأرجنتين وليونيل ميسي بالفعل في ربع النهائي، هل رأيت مباراتهم ضد أستراليا؟

نعم، لديهم مجموعة جيدة من اللاعبين ولديهم أجواء جيدة أيضا. معهم أفضل لاعب في العالم وأعتقد أنه أفضل لاعب رأيته في حياتي، لقد صنع الفارق بالهدف الذي سجله.

هل تبادلت القميص مع أي خصم؟

تبادلته مع دافيد رايا (حارس مرمى إسبانيا) إذا كان ذلك يحتسب، لأني أردت قميصه، ولكني لم أتبادل القمصان بعد مع أي خصم.

أي قميص تود الحصول عليه؟

ليو (ميسي)، إذا التقينا في النهائي.

تلقيت زيارة من أندريس إنييستا نجم وسط برشلونة السابق، هل شعرت بالتوتر حين التقيت به؟

نعم، نوعا ما. لم أعرف ماذا يجب أن أقول له، ولكنه شخص طبيعي للغاية. أنا فخور للغاية بلقائي مع مثلي الأعلى.

يقارنون بينكما كثيرا، ولكنكما لم تتحدثا وجها لوجه قبل ذلك..

لم نلتقِ أبدا، تحدثنا عبر الهاتف من قبل، ولكننا لم نكن نعرف بعضنا البعض شخصيا، وكان ذلك لطيفا للغاية.

ماذا يتبادر إلى ذهنك حين نتحدث عن هدف إنييستا في نهائي كأس العالم 2010؟

كنت قد أتممت عامي الثامن للتو، ورؤية الرجل الذي منحنا نجمتنا الأولى كان مصدرا للفخر. كنت في فندق في تينيريفي مع عائلتي، وحين أتى الهدف انفجر الجنون في كل مكان.

إذا فزت بكأس العالم ماذا ستفعل؟

قلت أني سأحلق شعر رأسي، ورغم أني نادم بعض الشيء على قول ذلك، سأفعلها لو فزنا.