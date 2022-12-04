بتصويت الجماهير.. برونو سافيو لاعب الجولة الخامسة في الدوري المصري

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

برونو سافيو - الأهلي × طلائع الجيش

فاز البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي بجائزة رجل الجولة الخامسة في الدوري المصري بتصويت الجماهير.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة عبر حساباتها الرسمية عن فوز سافيو بالجائزة.

وصنع سافيو الهدف الأول للأهلي في فوزه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد.

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وسجل سافيو هدفا وصنع آخر في سبع مباريات لعبها مع الأهلي منذ انتقاله لصفوف الفريق الأحمر.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.

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ماذا قدم سافيو أمام طلائع الجيش؟

دقائق اللعب: 74

التسديدات: 3

التمريرات الصحيحة: 18 من أصل 28

المراوغات الناجحة: 1

العرضيات الصحيحة: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 2

الفوز بالصراعات الهوائية: 1

صناعة الفرص: 1

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وتعاقد الأهلي مع بوليفار البوليفي بعقد مدته ثلاث سنوات لمدة ثلاثة مواسم مع أحقية مد التعاقد لموسم رابع.

سافيو والذي يبلغ من العمر 28 عاما هو مهاجم برازيلي ويستطيع اللعب كجناح أيمن.

وبدأ سافيو مسيرته مع أمريكا البرازيلي وأعير إلى كويابا إسبورتي ثم انتقل إلى براجانتينو ومنه عاد إلى أمريكا فريقه الأول.

وأعير سافيو مجددا إلى كويابا ثم انتقل إلى لوليتانو البرتغالي ومنه أعير إلى إن كي استرا الكرواتي.

وانتقل برونو سافيو إلى آفاي البرازيلي معارا، ثم أعير إلى جواراني البرازيلي.

وفي النهاية حط الرحال في صفوف بوليفار منذ يناير من العام الماضي.

ووفقا لموقع "ترانسفيرماركت" فإن برونو سافيو خاض 141 مباراة خلال مسيرته سجل خلالهم 33 هدفا وصنع 18.

فيما يعد بوليفار هو أبرز الأندية التي تألق معها بعدما سجل معه 16 هدفا وصنع 4 في 31 مباراة شارك فيها.

وساهم برونو سافيو في تتويج بوليفار مرحلة أبرتورا في الدوري البوليفي في الموسم الجاري وتأهله إلى كوبا ليبرتادوريس.

وكان سافيو خامس هدافي الدوري البوليفي مرحلة كلاوسورا الموسم الحالي بواقع سبعة أهداف.

الأهلي برونو سافيو طلائع الجيش الدوري المصري
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