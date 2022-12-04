الزلزولي: نثق في إمكانية الفوز على إسبانيا

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

يثق عبد الصمد الزلزولي لاعب منتخب المغرب في قدرة أسود الأطلس على تخطي عقبة إسبانيا في كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب المغرب ضد إسبانيا يوم الثلاثاء ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وقال الزلزولي في تصريحات نقلتها جريدة المنتخب المغربية: "لدينا الثقة في إمكانية الفوز على إسبانيا إذا لعبنا كفريق وعملنا بجد".

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وأضاف "نملك تاريخا في المونديال ببلوغنا الدور الثاني لكأس العالم قبل 36 عاما، ونحن سعداء بتكرار هذا الإنجاز وكتابة تاريخ جديد للمنتخب المغربي".

وواصل "كنا سعداء جدا بعد التأهل لثمن النهائي واحتفلنا في غرف الملابس، لكننا الآن نركز على مباراة الثلاثاء ولدينا الثقة في إمكانية الفوز بها".

من جهته، قال زكريا أبو خلال جناح منتخب المغرب: "المدرب وليد الركراكي يقدم لنا حلولا تكتيكية جديدة، تجعل كل المنتخبات التي تواجهنا تجد صعوبة في الفوز علينا وهز شباكنا".

وأتم "أنا سعيد جدا بالتأهل إلى الدور الثاني ولكننا لا نريد التوقف هنا، نريد أن نذهب إلى أدوار أبعد وأبعد".

وصعد المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة من كأس العالم برصيد سبع نقاط.

منتخب المغرب بات أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.

وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كاس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني إفريقيا بعد نيجيريا في 1998.

ولأول مرة يحقق منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم وهو نفس العدد الذي حققه الفريق خلال 16 مباراة سابقة.

وتساوى منتخب المغرب مع السعودية برصيد 4 انتصارات في صدارة تاريخ العرب بكأس العالم.

المغرب عبد الصمد الزلزولي
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