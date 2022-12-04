كوندي: لا تفضيلات بشأن الخصم.. سنشاهد مباراة إنجلترا والسنغال لأننا نحب الكرة

أبدى جول كوندي مدافع منتخب فرنسا سعادته بالفوز على بولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وقال كوندي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "التأهل مستقر حتى وإن كنا عانينا في الشوط الأول أمام فريق عظيم".

وأضاف "تركنا بولندا تكتسب الثقة بفقداننا للكرة في مواقف كان يمكن تفاديها".

وأوضح "كان بإمكاننا إلحاق الضرر في الأوقات الهامة، وكان يجب أن نمحو أثر فقداننا للكرة وأن نلجأ للمزيد من الشراسة، وحين وضعناهم تحت الضغط فقدوا الكرة".

وتابع كوندي "هدفنا الأول خفض زخم بولندا بعض الشيء، وكنا أفضل في الشوط الثاني".

واختتم "علينا الآن الاستعداد لربع النهائي. سنعود بهدوء إلى الفندق ونشاهد المباراة بين إنجلترا والسنغال بما أننا نحب الكرة، ولكننا لا نملك تفضيلات بشأن الخصم الذي سنواجهه".

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وتغلب منتخب فرنسا على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دور الـ 16، ليصبح ثالث المتأهلين إلى ربع النهائي بعد هولندا والأرجنتين.

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ويلعب حامل لقب كأس العالم 2018 مع الفائز من إنجلترا والسنغال الليلة في التاسعة مساء على استاد البيت.

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