تشكيل السنغال – دياتا يعوض جانا جي الموقوف.. وظهور لاعب ليستر سيتي أمام إنجلترا

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 19:59

كتب : FilGoal

هدف كاليدو كولبيالي مع السنغال أمام الإكوادور

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن تشكيل بلاده لمواجهة إنجلترا في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل دخول كريبتين دياتا منذ البداية لتعويض غياب إدريسا جانا جي الموقوف لتراكم البطاقات.

كما يشارك نامبليز ميندي لاعب وسط ليستر سيتي على حساب بابي جي، ويتواصل غياب شيخو كوياتي المصاب.

أخبار متعلقة:
تشكيل إنجلترا - فودين أساسي مجددا.. وعودة ساكا أمام السنغال

تشكيل السنغال:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: يوسف سابالي – كاليدو كوليبالي – عبده ديالو – إسماعيل ياكوبز

الوسط: نامبليز ميندي – باتي سيس – كريبين دياتا – إليمان ندياي – إسماعيلا سار

الهجوم: بولاي ديا

دكة البدلاء: سيني ديانج - ألفريد جوميس - فوروموس ميندي - بابي أبو سيسيه - فوديه بالو توريه - باتي سيس - مامادو لوم - مصطفى نام - بابي جي - بابي ماتار سار - نيكولاس جاكسون - بامبا ديانج - فامارا دييديو

السنغال قطر 2022 كأس العالم كأس العالم 2022
نرشح لكم
وهبي الخزري.. الاعتزال بأفضل طريقة ممكنة ديشامب: مبابي اللاعب الأفضل في العالم جيرو: حققت حلم الطفولة أخيرا.. ولهذا قلت لـ مبابي "أحبك" تشكيل إنجلترا - فودين أساسي مجددا.. وعودة ساكا أمام السنغال لأجل ياشاري.. رئيس كوسوفو السابق يعلن استعداده لدفع غرامة تشاكا هل لديكم شك؟ مبابي رجل مباراة فرنسا وبولندا ماكرون يرى المستقبل مبابي التاريخي.. عادل ميسي وتخطى بيليه وزيدان ومارادونا ورونالدو
أخر الأخبار
تشكيل السنغال – دياتا يعوض جانا جي الموقوف.. وظهور لاعب ليستر سيتي أمام إنجلترا 15 دقيقة | قطر 2022
وهبي الخزري.. الاعتزال بأفضل طريقة ممكنة 18 دقيقة | قطر 2022
ديشامب: مبابي اللاعب الأفضل في العالم 21 دقيقة | قطر 2022
جيرو: حققت حلم الطفولة أخيرا.. ولهذا قلت لـ مبابي "أحبك" 29 دقيقة | قطر 2022
تشكيل إنجلترا - فودين أساسي مجددا.. وعودة ساكا أمام السنغال 29 دقيقة | قطر 2022
تقرير: تحالف سعودي قطري من أجل شراء ليفربول 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لأجل ياشاري.. رئيس كوسوفو السابق يعلن استعداده لدفع غرامة تشاكا 40 دقيقة | قطر 2022
مصدر من الزمالك لـ في الجول: لم نخطر رسميا بتغيير ملعب مباراة طلائع الجيش 41 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه