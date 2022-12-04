تشكيل السنغال – دياتا يعوض جانا جي الموقوف.. وظهور لاعب ليستر سيتي أمام إنجلترا

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن تشكيل بلاده لمواجهة إنجلترا في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل دخول كريبتين دياتا منذ البداية لتعويض غياب إدريسا جانا جي الموقوف لتراكم البطاقات.

كما يشارك نامبليز ميندي لاعب وسط ليستر سيتي على حساب بابي جي، ويتواصل غياب شيخو كوياتي المصاب.

تشكيل السنغال:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: يوسف سابالي – كاليدو كوليبالي – عبده ديالو – إسماعيل ياكوبز

الوسط: نامبليز ميندي – باتي سيس – كريبين دياتا – إليمان ندياي – إسماعيلا سار

الهجوم: بولاي ديا

دكة البدلاء: سيني ديانج - ألفريد جوميس - فوروموس ميندي - بابي أبو سيسيه - فوديه بالو توريه - باتي سيس - مامادو لوم - مصطفى نام - بابي جي - بابي ماتار سار - نيكولاس جاكسون - بامبا ديانج - فامارا دييديو