وهبي الخزري.. الاعتزال بأفضل طريقة ممكنة
الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 19:55
كتب : FilGoal
أسدل وهبي الخزري الستار على مسيرته الدولية مع منتخب تونس، بعد نهاية المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.
وهبي الخزري
النادي : مونبلييه
ونشر الاتحاد التونسي رسالة الخزري الوداعية من داخل غرف الملابس.
وختم الخزري مشواره مع تونس بتسجيل هدف فوز تاريخي على فرنسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
صاحب الـ 31 عاما شارك مع منتخب تونس في 74 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 25 هدفا وصناعة 14 آخرين.
تعرف على التفاصيل في الفيديو التالي..
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