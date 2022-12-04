وهبي الخزري.. الاعتزال بأفضل طريقة ممكنة

أسدل وهبي الخزري الستار على مسيرته الدولية مع منتخب تونس، بعد نهاية المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

ونشر الاتحاد التونسي رسالة الخزري الوداعية من داخل غرف الملابس.

وختم الخزري مشواره مع تونس بتسجيل هدف فوز تاريخي على فرنسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

صاحب الـ 31 عاما شارك مع منتخب تونس في 74 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 25 هدفا وصناعة 14 آخرين.

تعرف على التفاصيل في الفيديو التالي..

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