وهبي الخزري.. الاعتزال بأفضل طريقة ممكنة

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

هدف وهبي الخزري لـ تونس في شباك فرنسا

أسدل وهبي الخزري الستار على مسيرته الدولية مع منتخب تونس، بعد نهاية المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

ونشر الاتحاد التونسي رسالة الخزري الوداعية من داخل غرف الملابس.

وختم الخزري مشواره مع تونس بتسجيل هدف فوز تاريخي على فرنسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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صاحب الـ 31 عاما شارك مع منتخب تونس في 74 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 25 هدفا وصناعة 14 آخرين.

تعرف على التفاصيل في الفيديو التالي..

وهبي الخزري منتخب تونس كأس العالم كأس العالم 2022
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