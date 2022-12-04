تشكيل إنجلترا - فودين أساسي مجددا.. وعودة ساكا أمام السنغال

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

هدف راشفورد مع إنجلترا في ويلز

واصل فيل فودين تواجده أساسيا في تشكيل إنجلترا وذلك أمام السنغال في ثمن نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر.

ويغيب رحيم ستيرلنج عن مواجهة إنجلترا لأسباب عائلية، حسب إعلان الاتحاد الإنجليزي.

وعاد بوكايو ساكا للتشكيل الأساسي مجددا على حساب ماركوس راشفورد.

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المواجهة هي الأولى تاريخيا بين المنتخبين.

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وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثانية من فوزين على إيران وويلز، وتعادل مع أمريكا.

بينما تواجد منتخب السنغال في وصافة المجموعة الثانية بفوزين على قطر والإكوادور وهزيمة أمام هولندا.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - هاري ماجواير - جون ستونز - لوك شاو

خط الوسط: ديكلان رايس – جوردان هندرسون – جود بيلينجهام

خط الهجوم: فيل فودين – هاري كين – بوكايو ساكا

ويلعب الفائز من المباراة أمام فرنسا في الدور ربع النهائي.

ويشارك منتخب إنجلترا في كأس العالم للمرة الـ17 في تاريخه.

ووصل الأسود الثلاثة إلى نصف النهائي في المشاركة الأخيرة عام 2018.

على الجانب الآخر، يشارك منتخب السنغال في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

ويلعب دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 2002.

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