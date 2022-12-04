هل لديكم شك؟ مبابي رجل مباراة فرنسا وبولندا

فاز كيليان مبابي بجائزة رجل مباراة فرنسا أمام بولندا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 2022.

وصنع مبابي الهدف الأول لفرنسا قبل أن يسجل الثاني والثالث ليواصل الديوك حملة الدفاع عن لقبهم بالفوز على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الهدف هو الخامس لمبابي في نسخة 2022 ليتصدر قائمة هدافي البطولة.

مبابي هو أكثر اللاعبين مشاركة في الأهداف خلال هذه النسخة من البطولة بخمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وشارك مبابي في كل أهداف فرنسا خلال البطولة سواء بالتسجيل أو الصناعة ليكون أول لاعب يشارك في سبعة أهداف على التوالي للديوك في كأس العالم منذ رايموند كوبا في 1958.

وبات مبابي أول لاعب يسجل أربعة أهداف مع فرنسا في نسختين مختلفتين من كأس العالم.

ووقع ابن الـ23 عاما على هدفه التاسع في كأس العالم متخطيا عدد أهداف كريستيانو رونالدو ودييجو أرماندو مارادونا ومعادلا لرقم ليونيل ميسي وديفيد فيا وروبيرتو باجيو.

الهدف هو الـ33 لمبابي مع منتخب فرنسا متخطيا الأسطورة زين الدين زيدان.

لاعب فرنسا هو أول لاعب يسجل تسعة أهداف طوال تاريخ كأس العالم قبل أن يصل لـ24 عاما.

وتأهل فرنسا لثمن النهائي متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من فوزين على الدنمارك وأستراليا، وهزيمة أمام تونس.

نبذة عن مبابي

للحفاظ على بقاء كيليان في باريس سان جيرمان، والأكيد أن والدته فايزة العماري حصلت على صفقة جيدة.

مبابي كان لاعبًا عرض ريال مدريد ما يقرب من 200 مليون يورو لضمه قبل نهاية عقده بعام واحد، وكان من المفترض أن يحصل عليه مجانًا قبل أن تتحول الدفة.

نجم كأس العالم 2018 قبل أن يكمل عامه العشرين، تربى في ضواحي باريس حيث العنف هو اللغة السائدة، وشهد في عمر لا يتجاوز 7 سنوات، أعمال شغب وحرق العديد من السيارات، ومن رحم تلك الظروف خرج أحد أفضل لاعبي العالم.

ماذا قدم مبابي أمام بولندا؟

الدقائق: 90

الأهداف: 2

التمريرات الحاسمة: 1

التمريرات الصحيحة: 31 من أصل 35

صناعة الفرص: 2

التسديدات: 5

التسديدات على المرمى: 3

الفوز بالثنائيات: 6

المراوغات الناجحة: 5