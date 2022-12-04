نهاية الأزمة.. غزل المحلة يعلن استمرار بابافاسيليو

أعلن نادي غزل المحلة عن عودة مدربه القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو إلى قيادة تدريبات الفريق مرة أخرى، وذلك بعد رفض إدارة النادي رحيله.

وقال النادي في بيان رسمي إن بابافاسيليو تواجد في التدريبات بحضور طارق رحمي محافظ الغربية الذي تدخل لإقناعه بالبقاء مع الفريق.

وذكر النادي أن بابافاسيليو قد عاد بعدما تأكد من عدم إمكانية تدريبه لأي فريق مصر آخر خلال الموسم إلا بموافقة الإدارة، التي رفضت بدورها انتقاله لتدريب المصري البورسعيدي.

وأشار النادي في بيانه إلى أن المصري عرض على بابافاسيليو 5 أضعاف راتبه الشهري مع غزل المحلة.

أيضا أوضح غزل المحلة أنه لم يطرأ أي جديد على موقف الإدارة من تعديل عقد بابافاسيليو ليتقاضى راتبه بالدولار بدلا من الجنيه المصري وفقا للعقد السابق.

ووفقا لأسامة خليل رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة في تصريحاته لقناة المحور، فإن بابافاسيليو يتقاضى ما يعادل 12 ألف دولار بالجنيه المصري.

ويستعد المحلة لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.