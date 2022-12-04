نهاية الأزمة.. غزل المحلة يعلن استمرار بابافاسيليو

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 19:12

كتب : هاني العوضي

نيكوديموس بابافاسيليو مدرب وادي دجلة الجديد

أعلن نادي غزل المحلة عن عودة مدربه القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو إلى قيادة تدريبات الفريق مرة أخرى، وذلك بعد رفض إدارة النادي رحيله.

وقال النادي في بيان رسمي إن بابافاسيليو تواجد في التدريبات بحضور طارق رحمي محافظ الغربية الذي تدخل لإقناعه بالبقاء مع الفريق.

وذكر النادي أن بابافاسيليو قد عاد بعدما تأكد من عدم إمكانية تدريبه لأي فريق مصر آخر خلال الموسم إلا بموافقة الإدارة، التي رفضت بدورها انتقاله لتدريب المصري البورسعيدي.

أخبار متعلقة:
محمود فايز يكشف سبب إقامة منتخب مصر في الشيشان خلال كأس العالم 2018 تمهيدا للعدول عن قراره.. محافظ الغربية يجتمع مع بابافاسيليو ويشكر أحمد دياب مرتضى منصور يوضح حقيقة رحيل أسامة نبيه.. والتفاوض مع حسين الشحات خبر في الجول - عرض قطري لـ تاكيس جونياس.. وخطوة مع بيراميدز

وأشار النادي في بيانه إلى أن المصري عرض على بابافاسيليو 5 أضعاف راتبه الشهري مع غزل المحلة.

أيضا أوضح غزل المحلة أنه لم يطرأ أي جديد على موقف الإدارة من تعديل عقد بابافاسيليو ليتقاضى راتبه بالدولار بدلا من الجنيه المصري وفقا للعقد السابق.

ووفقا لأسامة خليل رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة في تصريحاته لقناة المحور، فإن بابافاسيليو يتقاضى ما يعادل 12 ألف دولار بالجنيه المصري.

ويستعد المحلة لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

غزل المحلة الدوري المصري نيكوديموس بابافاسيلو النادي المصري
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: لم نخطر رسميا بتغيير ملعب مباراة طلائع الجيش مران الزمالك – ظهور أسامة نبيه.. وفقرة فنية خاصة لـ شيكابالا تمهيدا للعدول عن قراره.. محافظ الغربية يجتمع مع بابافاسيليو ويشكر أحمد دياب خبر في الجول - عرض قطري لـ تاكيس جونياس.. وخطوة مع بيراميدز مرتضى منصور يوضح حقيقة رحيل أسامة نبيه.. والتفاوض مع حسين الشحات المصري: لا نفاوض كيروش ولسنا طرفا في أزمة بابافسيليو.. وباتشيكو ضمن المرشحين طارق سليمان: المصري سيتعاقد مع جهاز فني أجنبي.. وهذا ما أعرفه عن رحيل إيهاب جلال خبر في الجول - بعد جلسته مع الإدارة.. أسامة نبيه يقترب من الاستمرار في الزمالك
أخر الأخبار
وهبي الخزري.. الاعتزال بأفضل طريقة ممكنة دقيقة | قطر 2022
ديشامب: مبابي اللاعب الأفضل في العالم 4 دقيقة | قطر 2022
جيرو: حققت حلم الطفولة أخيرا.. ولهذا قلت لـ مبابي "أحبك" 12 دقيقة | قطر 2022
تشكيل إنجلترا - فودين أساسي مجددا.. وعودة ساكا أمام السنغال 13 دقيقة | قطر 2022
تقرير: تحالف سعودي قطري من أجل شراء ليفربول 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لأجل ياشاري.. رئيس كوسوفو السابق يعلن استعداده لدفع غرامة تشاكا 24 دقيقة | قطر 2022
مصدر من الزمالك لـ في الجول: لم نخطر رسميا بتغيير ملعب مباراة طلائع الجيش 25 دقيقة | الكرة المصرية
هل لديكم شك؟ مبابي رجل مباراة فرنسا وبولندا 32 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه