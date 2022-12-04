متحف كأس العالم - تذكرة نهائي كارثة ماراكانا

نهائي كأس العالم سنة 1950 بين البرازيل وأوروجواي في ملعب ماراكانا والذي شهد حضور جماهير يقترب من 200 ألف مشجع.

المباراة التي تعرف حتى الآن باسم "كارثة ماراكانا" بعدما خسر منتخب البرازيل كأس العالم على ملعبه ووسط جمهوره أمام أوروجواي.

ولذلك فإن صورة تذكرة المباراة النهائية ضمن مقتنيات متحف كأس العالم الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

متحف كأس العالم تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

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