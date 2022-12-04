موسيالا: لا أجد كلمات تصف خيبة الأمل الكبيرة

لم يعثر جمال موسيالا نجم منتخب ألمانيا الشاب على كلمات مناسبة تصف خيبة الأمل التي مني بها الألمان بعد توديع كأس العالم 2022 من الدور الأول.

وودع منتخب ألمانيا كأس العالم من الدور الأول رغم فوزه على كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن إسبانيا بعد خسارتها أمام اليابان.

وقال موسيالا عبر حسابه الشخصي على تويتر: "في الوقت الحالي أحد صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة التي تصف شعوري".

وأضاف "كان يجب أن تستمر رحلتنا في كأس العالم 2022 لوقت أطول، لقد خططنا أكثر من ذلك بكثير".

وأتم لاعب بايرن ميونيخ "بكل تأكيد خيبة الأمل كبيرة الآن".

وبذلك يخرج منتخب ألمانيا من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز باللقب في 2018.

وتذيل منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة عام 2018 برصيد ثلاث نقاط.

يأتي ذلك بعد أن وصل منتخب ألمانيا إلى ربع النهائي على الأقل في 16 نسخة متتالية.















































وخسر منتخب ألمانيا مباراته الأولى أمام اليابان بهدفين مقابل هدف واحد.

قبل أن يتعادل مغ إسبانيا في المباراة الثانية بهدف لكل فريق.

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