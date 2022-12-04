جيرو يتخطى هنري ويتربع على عرش هدافي فرنسا التاريخيين

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 18:00

كتب : FilGoal

أولفييه جيرو يحتفل بهدفه مع فرنسا أمام بولندا

سجل أولفيه جيرو أول أهداف فرنسا أمام بولندا فيثمن نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

واستغل جيرو تمريرة من مبابي في الدقيقة 44 سددها على يسار تشيزني لتسكن الشباك.

الهدف هو الثالث لجيرو في البطولة بعد ثنائية أمام أستراليا.

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وبذلك يصل جيرو إلى الهدف رقم 52 مع منتخب فرنسا في 117 مباراة ليتخطى تييري هنري في صدارة الهدافين التاريخيين للديوك.

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وبات جيرو أكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعمر 36 عاما وشهرين منذ روجيه ميلا في 1994 عندما سجل ثنائية أمام كولومبيا بعمر 38 عاما.

ولعب جيرو مع فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل وسجل هدفا في شباك سويسرا.

كما شارك مع فرنسا في مونديال 2018 السابق في روسيا ولم يسجل أيضا رغم الفوز باللقب.

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وتأهل فرنسا لثمن النهائي متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من فوزين على الدنمارك وأستراليا، وهزيمة أمام تونس.

على الجانب الآخر، تواجد منتخب بولندا في المركز الثاني للمجموعة الثالثة من فوز على السعودية وتعادل مع المكسيك وهزيمة أمام الأرجنتين.

ويلعب الفائز من مباراة فرنسا وبولندا أمام الفائز من إنجلترا والسنغال في ربع النهائي.

ويدافع منتخب فرنسا عن لقبه الذي حققه في 2018 للمرة الثانية في تاريخه.

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