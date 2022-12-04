مؤتمر ناجاتومو: إذا كان الساموراي خائفا فلا جدوى

تحدث يوتو ناجاتومو لاعب منتخب اليابان عما يحتاج إليه الفريق في مواجهة كرواتيا ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وقال ناجاتومو في المؤتمر الصحفي: "يجب أن نمتلك الشجاعة، هذا هو الشرط الأول".

وأضاف "قبل أن يذهب الساموراي إلى المعركة يقومون بطلاء أسلحتهم ويحاولون تحسين تقنياتهم".

وأوضح "ولكن إذا كانوا خائفين في المعركة، لن يتمكنوا من استخدام هذه الأسلحة والتقنيات بشكل كامل".

وتابع ناجاتومو "الأمر ذاته ينطبق على كرة القدم. الأمور الفنية والتكتيكية مهمة بالتأكيد ولكن مهما كان التحسن الذي نملكه بهذا الصدد، إذا كنا نشعر بالخوف على أرض الملعب فهذه الأشياء ستكون بلا نفع".

ويلتقي منتخب اليابان بوصيف النسخة الماضية من كأس العالم منتخب كرواتيا، بعد أن تصدر اليابانيون المجموعة الخامسة في كبرى مفاجآت البطولة.

المجموعة التي تضم إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا أيضا، شهدت فوز اليابان على الكبيرين الأوروبيين، وخسارتها أمام كوستاريكا، لتتأهل رفقة إسبانيا، بينما تغادر ألمانيا البطولة من الدور الأول عكس التوقعات.

على الجانب الآخر احتل منتخب كرواتيا وصافة المجموعة السادسة بتعادلين سلبيين مع المغرب وبلجيكا وفوز على كندا.

المجموعة أيضا شهدت فوز المغرب على بلجيكا ليطيح بأحد أبرز المرشحين للتتويج.

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