مؤتمر كيم سو: لا نخشى البرازيل.. الجميع متعطش للتواجد في ربع النهائي

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 17:18

كتب : FilGoal

كيم جين سو لاعب كوريا الجنوبية

شدد كيم جين سو لاعب منتخب كوريا الجنوبية على أن فريقه لا يشعر بالرهبة بمواجهة البرازيل، مشيرا إلى أن المجموعة تريد أن تثبت قدراتها على أرض الملعب.

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية مع البرازيل غدا الاثنين في ثمن نهائي كأس العالم.

وقال كيم جين سو في المؤتمر الصحفي: "نلعب ضد لاعبين من الطراز الأول، لا أشعر بالرهبة أو الضغط بل بالعكس نحن أيضا لدينا لاعبين في مستوى عال".

أخبار متعلقة:
مران الزمالك – ظهور أسامة نبيه.. وفقرة فنية خاصة لـ شيكابالا مؤتمر بينتو: الفارق الزمني بين مباريات كأس العالم قليل للغاية.. ومواجهة البرازيل مختلفة مؤتمر جوارديول: اليابان ستشكل خطرا.. وثلاثي كرواتيا يحل نصف مشاكل أي لاعب مؤتمر تياجو سيلفا: نشعر بالألم لإصابة جيسوس وتيليس

وأضاف "في كل مرة نتدرب معا فنحن نلعب أمام لاعبين من النخبة لذلك لا أرى ذلك عبئا إضافيا".

وتابع "ربما كان من الأفضل أن نجرب أرضية الملعب ولكن الأمر لن يكون حاسما، الحديث مع المدرب والتكتيكات سيكون أهم".

اقرأ:كل ما تريد معرفته عن لاعبي ومدرب كوريا الجنوبية

وواصل "كنت أحضر نفسي للتواجد في كأس العالم منذ ثمانية أعوام، أعتقد أن كل دقيقة في المونديال مهمة أن يلعبها اللاعب".

واستطرد "الفريق كله معنوياته مرتفعة ونلعب كفريق واحد، نود أن نصعد لربع النهائي وبالتالي أعتقد أننا جميعا متعطشين للفوز".

وأتم "غدا ستكون مباراة صعبة ونريد أن نثبت قدراتنا على أرض الملعب وأن نثبت للجميع أن هذا ما كنا نعد له منذ 12 عاما".

المواجهة هي الثامنة بين المنتخبين تاريخيا، مع ستة انتصارات سابقة للبرازيل مقابل فوز وحيد لكوريا الجنوبية.

ويلعب الفائز من كوريا الجنوبية والبرازيل، مع الفائز من اليابان وكرواتيا في ربع النهائي.

No description available.

البرازيل كوريا الجنوبية قطر 2022 كأس العالم
نرشح لكم
موسيالا: لا أجد كلمات تصف خيبة الأمل الكبيرة جيرو يتخطى هنري ويتربع على عرش هدافي فرنسا التاريخيين مؤتمر ناجاتومو: إذا كان الساموراي خائفا فلا جدوى التأثير الإيجابي لقرار منع شرب الكحول في ملاعب كأس العالم مؤتمر مدرب اليابان: نثق في تأهلنا لربع النهائي.. وتعلمنا من سيناريو بلجيكا هوجو لوريس يعادل رقم تورام كأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب فرنسا مؤتمر بينتو: الفارق الزمني بين مباريات كأس العالم قليل للغاية.. ومواجهة البرازيل مختلفة مؤتمر جوارديول: اليابان ستشكل خطرا.. وثلاثي كرواتيا يحل نصف مشاكل أي لاعب
أخر الأخبار
موسيالا: لا أجد كلمات تصف خيبة الأمل الكبيرة 5 دقيقة | قطر 2022
جيرو يتخطى هنري ويتربع على عرش هدافي فرنسا التاريخيين 34 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر ناجاتومو: إذا كان الساموراي خائفا فلا جدوى 43 دقيقة | قطر 2022
التأثير الإيجابي لقرار منع شرب الكحول في ملاعب كأس العالم 51 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مدرب اليابان: نثق في تأهلنا لربع النهائي.. وتعلمنا من سيناريو بلجيكا 58 دقيقة | قطر 2022
هوجو لوريس يعادل رقم تورام كأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب فرنسا ساعة | قطر 2022
مؤتمر كيم سو: لا نخشى البرازيل.. الجميع متعطش للتواجد في ربع النهائي ساعة | قطر 2022
مران الزمالك – ظهور أسامة نبيه.. وفقرة فنية خاصة لـ شيكابالا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه