مؤتمر كيم سو: لا نخشى البرازيل.. الجميع متعطش للتواجد في ربع النهائي

شدد كيم جين سو لاعب منتخب كوريا الجنوبية على أن فريقه لا يشعر بالرهبة بمواجهة البرازيل، مشيرا إلى أن المجموعة تريد أن تثبت قدراتها على أرض الملعب.

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية مع البرازيل غدا الاثنين في ثمن نهائي كأس العالم.

وقال كيم جين سو في المؤتمر الصحفي: "نلعب ضد لاعبين من الطراز الأول، لا أشعر بالرهبة أو الضغط بل بالعكس نحن أيضا لدينا لاعبين في مستوى عال".

وأضاف "في كل مرة نتدرب معا فنحن نلعب أمام لاعبين من النخبة لذلك لا أرى ذلك عبئا إضافيا".

وتابع "ربما كان من الأفضل أن نجرب أرضية الملعب ولكن الأمر لن يكون حاسما، الحديث مع المدرب والتكتيكات سيكون أهم".

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وواصل "كنت أحضر نفسي للتواجد في كأس العالم منذ ثمانية أعوام، أعتقد أن كل دقيقة في المونديال مهمة أن يلعبها اللاعب".

واستطرد "الفريق كله معنوياته مرتفعة ونلعب كفريق واحد، نود أن نصعد لربع النهائي وبالتالي أعتقد أننا جميعا متعطشين للفوز".

وأتم "غدا ستكون مباراة صعبة ونريد أن نثبت قدراتنا على أرض الملعب وأن نثبت للجميع أن هذا ما كنا نعد له منذ 12 عاما".

المواجهة هي الثامنة بين المنتخبين تاريخيا، مع ستة انتصارات سابقة للبرازيل مقابل فوز وحيد لكوريا الجنوبية.

ويلعب الفائز من كوريا الجنوبية والبرازيل، مع الفائز من اليابان وكرواتيا في ربع النهائي.