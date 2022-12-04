مؤتمر بينتو: الفارق الزمني بين مباريات كأس العالم قليل للغاية.. ومواجهة البرازيل مختلفة

شدد باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية على أن فريقه يعاني من الإرهاق بشكل كبير مع الفارق الزمني القليل بين المباريات، مشيرا إلى أن مباراة البرازيل المقبلة ستختلف كثيرا عن لقاء يونيو الماضي.

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية مع البرازيل غدا الاثنين في ثمن نهائي كأس العالم.

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي: "قمنا بتحليل منتخب البرازيل بالفيديو في مباريات مختلفة وسنعتمد على ذلك بالتأكيد لعمل خطة فريقنا، اللاعبون يعرفون المطلوب منهم وسنحاول أن ننفذ ذلك".

وأضاف "لدينا فقط 72 ساعة قبل كل مباراة ويجب أن نضع في الحسبان عامل الإرهاق مع مواجهة قوية أمام البرتغال أرهقتنا بدنيا ومعنويا، الفارق الزمني بين المباريات قليل للغاية ولكن يجب أن نحترم قرار فيفا ونتكيف مع الأمر".

وواصل "ما أردنا ضمانه هو أن يحصل الفريق على قسطا من الراحة أمس، ولم نتدرب إلا اليوم وهو شيء يجب على كل المنتخبات التعامل معه. منتخب البرازيل لديه ميزة الراحة ليوم إضافي بجانب إراحة عدد كبير من لاعبيه وهو ما لم يكن متاحا لنا".

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واستطرد "المواجهة ستختلف عن مباراة يونيو الودية بالطبع، سنحاول أن ننافس في أعلى مستوى يمكن المنافسة عليه. ربما سيكون تشكيل البرازيل متشابه ولكن مع إضافة لاعب مثل فينيسيوس الذي لم يشارك وقتها وكذلك حارس المرمى، ولكن في النهاية لا يوجد أي وجه للمقارنة".

وفاز منتخب البرازيل على كوريا الجنوبية وديا في يونيو الماضي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وتابع "يجب أن نستعد للكثير من التحديات وأن نستغل الفرص التي ستتاح لنا، وسنلعب كثيرا أمام منطقة جزاءنا بسبب طريقة لعب البرازيل".

واستكمل "هذه هي المرة الثالثة في تاريخ كوريا أن نصل لثمن النهائي، علينا أن نركز على ما يجب القيام به في مباراة الغد وبعد ذلك ننظر لباقي الأدوار".

وأتم "إذا كان اللاعبين في حاجة لحديثي لكي يتحمسوا للعب في ثمن نهائي كأس العالم فنحن في مأزق كبير، هذه المجموعة متحمسة للغاية وفي بعض الأوقات هم من يمنحوني التحفيز".

المواجهة هي الثامنة بين المنتخبين تاريخيا، مع ستة انتصارات سابقة للبرازيل مقابل فوز وحيد لكوريا الجنوبية.

ويلعب الفائز من كوريا الجنوبية والبرازيل، مع الفائز من اليابان وكرواتيا في ربع النهائي.