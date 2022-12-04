مؤتمر جوارديول: اليابان ستشكل خطرا.. وثلاثي كرواتيا يحل نصف مشاكل أي لاعب

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 16:56

كتب : FilGoal

جوسكو جفارديول لاعب لايبزيج

يؤمن يوشكو جوارديول لاعب منتخب كرواتيا أن اليابان ستشكل خطرا على فريقه في المواجهة المرتقبة بينهما.

ويلعب منتخب كرواتيا أمام اليابان مساء غدا الإثنين ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.

ويثق جوارديول أن اللعب بجوار الثلاثي لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش يحل نصف مشاكل أي لاعب.

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وقال جوارديول في المؤتمر الصحفي "أعرف لاعبي اليابان جيدا وأتفق أنهم سيشكلون خطرا كبيرا علينا ولا يعرفون الاستسلام".

وتابع "المدير الفني هو من يقرر المشاركين في المباراة وأنا سألتزم بالمركز الذي سيكلفني به".

وشدد جوارديول "ذكرت ذلك مرارا وتكرارا عندما تأتي إلى المنتخب رفقة مودريتش وكوفاسيتش وبروزوفيتش فنصف مشاكلك كلاعب تنتهي".

وتابع "أتمنى أن نستغل خبرة مودريتش من أجل تحقيق أحلامنا".

واختتم لاعب كرواتيا تصريحاته "نلعب بشكل أفضل بكثير عندما يكون هناك مشجعون خلفنا، بالنسبة لي هم اللاعب رقم 12 للمنتخب".

وكان منتخب اليابان قد تغلب على منتخبي إسبانيا وألمانيا في دور المجموعات وتأهل كمتصدر للمجموعة.

بينما منتخب كرواتيا قد احتل المركز الثاني في مجموعته خلف المغرب بعد إقصاء كل من كندا وبلجيكا.

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