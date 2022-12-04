تشكيل بولندا - تغييران من ميشنيفيتش أمام فرنسا.. ميليك على مقاعد البدلاء

أجرى تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب بولندا تغييرين على تشكيل فريقه لمواجهة فرنسا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتواجد سيباستيان شيمانسكي وياكوب كامينسكي في التشكيل الأساسي على حساب كريستيان بيليك وسويديرسكي.

وتأهل فرنسا لثمن النهائي متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من فوزين على الدنمارك وأستراليا، وهزيمة أمام تونس.

على الجانب الآخر، تواجد منتخب بولندا في المركز الثاني للمجموعة الثالثة من فوز على السعودية وتعادل مع المكسيك وهزيمة أمام الأرجنتين.

ويجلس أركاديوش ميليك مهاجم يوفنتوس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل بولندا كالتالي:

المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: بارتوش بيريشينكي - جاكوب كيويور - كميل جليك - ماتي كاش

الوسط: جريزيجورز كريتشوفياك - بيوتر زيلينسكي - سيباستيان شيمانسكي - برزيمسلاف فرانكوفسكي

الهجوم: ياكوب كامينسكي - روبرت ليفاندوفسكي