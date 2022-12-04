موندو ديبورتيفو: خيمينيز معرض للإيقاف 15 مباراة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن إمكانية إيقاف خوسي ماريا خيمينيز لاعب منتخب أوروجواي لفترة طويلة بسبب سوء السلوك.

خوسيه خيمينيز النادي : أتليتكو مدريد أوروجواي

وكان منتخب أوروجواي قد خرج من دور مجموعات كأس العالم 2022 بعد الفوز على غانا بهدفين دون مقابل في الجولة النهائية ولكن فارق الأهداف أهل كوريا الجنوبية.

وعقب المباراة ظهر خيمينيز وهو يعترض على الحكم بقوة بسبب مطالبته باحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن خيمينيز معرض للإيقاف لمدة 15 مباراة بسبب مهاجمته للحكم وللاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الصحيفة أشارت إلى أن عقوبة خيمينيز لن تقل عن 4 مباريات في أفضل الأحوال.

عقوبة خيمينيز لن يتم الإعلان عنها قبل بداية عام 2023 لأن لجنة الانضباط منشغلة حاليا بتنظيم كأس العالم 2022.

منتخب أوروجواي بدأ في تجهيز ملف الدفاع عن خيمينيز وفقا للصحيفة من أجل الالتماس ضد العقوبة.

خيمينيز شارك مع أوروجواي في 81 مباراة دولية من قبل وشارك في مباريات كأس العالم 2022 بالكامل.