تشكيل فرنسا - كوندي ظهير أيمن.. وعودة الأساسيين أمام بولندا

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تشكيل فريقه لمواجهة بولندا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتأهل فرنسا لثمن النهائي متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من فوزين على الدنمارك وأستراليا، وهزيمة أمام تونس.

على الجانب الآخر، تواجد منتخب بولندا في المركز الثاني للمجموعة الثالثة من فوز على السعودية وتعادل مع المكسيك وهزيمة أمام الأرجنتين.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- رافائيل فاران - دايوت أوباميكانو- جول كوندي

خط الوسط: أدريان رابيو- أوريلين تشواميني

أمامهما: كيليان مبابي- أنطوان جريزمان- عثمان ديمبيلي

خط الهجوم: أوليفييه جيرو

ويلعب الفائز من مباراة فرنسا وبولندا أمام الفائز من إنجلترا والسنغال في ربع النهائي.

ويدافع منتخب فرنسا عن لقبه الذي حققه في 2018 للمرة الثانية في تاريخه.

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