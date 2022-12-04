اسكواش - مصطفى عسل وهانيا الحمامي يتوجان بلقب هونج كونج

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 15:07

كتب : FilGoal

مصطفى عسل - هانيا الحمامي - اسكواش

توج الثنائي المصري مصطفى عسل وهانيا الحمامي بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش بعد نهائي مثير.

وتغلبت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على زميلتها نور الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 88 دقيقة.

ولجأت هانيا ونور إلى شوط خامس وحاسم بعد التعادل بشوطين لكل منهما.

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ووصلت الإثارة إلى ذروتها في الشوط الفاصل بالتعادل 9-9 بين اللاعبتين قبل أن تحسم هانيا الحمامي المباراة بنقطتين متتاليتين.

وتعتبر بطولة هونج كونج ثاني البطولات الكبرى التي تتوج بها هانيا الحمامي هذا الموسم.

أما على مستوى الرجال فنجح مصطفى عسل لاعب الأهلي في تحويل تأخره بشوطين دون مقابل إلى فوز بثلاثة أشواط متتالية.

وحسم دييجو إلياس لاعب بيرو أول شوطين بنتيجة 11-6 و11-6.

بينما نجح مصطفى عسل في حسم ثلاثة أشواط متتالية في مباراة استغرقت 94 دقيقة.

وعلى جانب آخر يستعد منتخب سيدات الاسكواش لخوض منافسات بطولة العالم للفرق في القاهرة الأسبوع المقبل.

ويضم منتخب سيدات مصر كل من نوران جوهر ونور الشربيني وهانيا الحمامي ونور الطيب.

اسكواش هانيا الحمامي مصطفى عسل الأهلي وادي دجلة
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