محمود فايز يكشف سبب إقامة منتخب مصر في الشيشان خلال كأس العالم 2018

كشف محمود فايز المدرب المساعد الأسبق لمنتخب مصر عن سبب اختيار الفريق للشيشان للإقامة خلال فترة كأس العالم 2018.

وقال فايز عبر قناة إم بي سي مصر: "عقب القرعة أردنا اختيار الفندق الذي سنقيم به خلال كأس العالم 2018 ولكن فوجئنا بان اللجنة المنظمة تقول إن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم ترسل طلب مكان إقامتها".

وتابع "اللجنة قالت إنهم أرسلوا بريدا إلكترونيا لجميع اتحادات العالم في عام 2015 لاختيار مكان إقامتهم أي قبل البطولة بثلاثة أعوام وجميع الدول قد اختارت بما فيهم الدول التي لم تتأهل للبطولة مثل كندا وهولندا وإيطاليا".

وكان منتخب مصر قد أقام في الشيشان خلال فترة مشاركته في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.

وشارك منتخب مصر في كأس العالم 2018 بعد الغياب لمدة 28 عاما منذ المشاركة الأخيرة في نسخة 1990.

وكان محمود فايز هو المدرب المساعد لهيكتور كوبر في الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال كأس العالم 2018.

وخرج منتخب مصر من دور المجموعات بعد أن تلقى ثلاثة هزائم ضد أوروجواي وروسيا والسعودية.