تمهيدا للعدول عن قراره.. محافظ الغربية يجتمع مع بابافاسيليو ويشكر أحمد دياب

يجتمع طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الأحد مع نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة.

ويأتي الاجتماع تمهيدا لعدول بابافاسيليو عن قراره وتسوية الخلافات التي تحول دون استمراره في قيادة الفريق.

وكان المدرب القبرصي قد قرر الرحيل عن قيادة غزل المحلة بسبب خلافات حول الراتب الشخصي.

ويستمع المحافظ لشكوى المدير الفني والعقبات التي تواجه استمراره في تدريب الفريق، وما ترتب على ذلك من إثارة الجدل في وسط جماهير المحلة.

وأشار رحمي محافظ الغربية إلى أن حب جماهير المحلة هو السبب الرئيسي في عودة بابافاسيليو ورغبته في الاستمرار.

ووجه المحافظ الشكر لأحمد دياب رئيس رابطة الأندية بسبب دوره في إنهاء الأمر لصالح جماهير غزل المحلة كما وجه الشكر لمحبي النادي الذين ساهموا في إنهاء الأمر.

وعلم FilGoal.com أن المدير الفني القبرصي يستعد للعودة لقيادة غزل المحلة مجددا.

مدرب وادي دجلة السابق تولى تدريب غزل المحلة بداية الموسم الجاري وقاد الفريق خلال 4 مباريات بالدوري فاز في 3 وتعادل في مباراة وحيدة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بفارق أقل نقطتين عن الأهلي المتصدر.

ويلعب غزل المحلة مباراته المقبلة أمام الأهلي مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.