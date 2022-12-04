قبل بداية فترة الانتقالات.. نوتنجهام يتعاقد مع جوستافو سكاربا

أعلن نادي نوتنجهام فورست أول صفقات الفريق الشتوية لفترة الانتقالات شهر يناير.

وتعاقد نوتنجهام مع جوستافو سكاربا لاعب بالميراس البرازيلي في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 28 عاما سينضم للفريق بداية من شهر يناير المقبل مع بدء فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار النادي إلى أن سكاربا قد وقع على عقد لمدة 4 مواسم حتى 2026.

ولعب سكاربا مع بالميراس لمدة 4 مواسم وخلالهم شارك في 211 مباراة وسجل 37 هدفا.

وأسهم سكاربا في تتويج بالميراس بالدوري البرازيلي للمرة الـ 11 في تاريخ النادي وحصل على جائزة الحذاء الذهبي.

وقال سكاربا عبر موقع النادي الرسمي: "سعيد جدا بالتواجد هنا لقد كان حلما بالنسبة لي إنه تحد جديد ولا أستطيع الانتظار من أجل أن أبدا فيه لقد كان طموحي منذ أن كنت طفلا أن ألعب في أوروبا وخصوصا في الدوري الإنجليزي".

وأضاف "أنا لاعب مهاري ولكن أيضا طورت لعبي على المستوى الدفاعي خلال الموسمين الماضيين أنا متفاني للغاية وأعمل بجد ومتحمس للبدء الآن".

سكاربا هو أول صفقات الدوري الإنجليزي ونادي نوتنجهام الشتوية.

نوتنجهام كان قد تعافد مع 23 لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وصعد الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بداية الموسم الحالي.

ويحتل الفريق المركز الـ 18 برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن إيفرتون صاحب المركز الـ 17 الغير مؤدي للهبوط.

وسيعلب الفريق أول مبارياته يوم 21 ديسمبر ضد بلاكبيرن في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية عقب نهاية كأس العالم 2022.

وسيكون سكاربا متاحا للعب لأول مرة في مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم 1 يناير.