الاتحاد المغربي: فيفا خصص 5 آلاف تذكرة لجمهور المغرب أمام إسبانيا

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 13:50

كتب : FilGoal

هدف عبد الحميد صابيري مع المغرب أمام بلجيكا

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تخصيص 5 آلاف تذكرة لجماهير المغرب في مواجهة إسبانيا.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد المغرب في تمام الخامسة من مساء بعد غدا الثلاثاء في ثمن النهائي.

وذكر حساب الاتحاد المغربي: "بعد مجهودات كبيرة فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خصص 5 آلاف تذكرة للجماهير المغربية أمام إسبانيا".

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وأضاف "تم وضع التذاكر في الموقع الرسمي الخاص ببيع التذاكر".

وانفرد منتخب المغرب بصدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

وكان أسود أطلس قد تغلب على منتخبي بلجيكا وكندا بعد تعادل أمام كرواتيا في الجولة الافتتاحية.

أما إسبانيا فحلت في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة خلف منتخب اليابان.

وافتتح منتخب إسبانيا مبارياته بسبعة أهداف دون مقابل أمام كوستاريكا قبل أن يتعادل مع ألمانيا بهدف لكل منهما.

وخسرت إسبانيا ضد اليابان في الجولة الختامية بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتأهل الفائز من مواجهة إسبانيا أمام المغرب لمواجهة المتأهل من مباراة البرتغال ضد سويسرا.

كأس العالم المغرب منتخب إسبانيا فيفا
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