خبر في الجول - عرض قطري لـ تاكيس جونياس.. وخطوة مع بيراميدز

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 13:20

كتب : أحمد الخولي

تاكيس جونياس - بيراميدز ونيجيليك

تلقى اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز عرضا من أحد أندية الدوري القطري.

ولم يتخذ المدرب اليوناني قراره النهائي وينتظر التحدث مع بيراميدز قبل حسم موقفه.

وعلم FilGoal.com أن تاكيس جونياس تلقى عرضا من أحد الأندية القطرية لقيادته خلال الفترة المقبلة.

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ولا يرغب جونياس في استغلال الشرط الجزائي مع بيراميدز أو الرحيل دون موافقة النادي.

وينتظر المدرب اليوناني دراسة الأمر مع إدارة بيراميدز قبل اتخاذ قراره في النهاية سواء بالاستمرار أو الرحيل.

ويقود جونياس بيراميدز في ولاية ثانية بدأت منذ أبريل الماضي وخاض فيهم 32 مباراة.

ويرتبط تاكيس جونياس بتعاقد مع بيراميدز ممتد حتى صيف 2025.

وكان المدرب اليوناني قد قاد بيراميدز لأول مرة في يونيو 2021 وحتى سبتمبر من العام نفسه في 12 مباراة فقط.

ولم يسبق لجونياس قيادة ناد غير مصري في الوطن العربي بعد تجربتي وادي دجلة وبيراميدز.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وخاض بيراميدز أربع مباريات في الدوري المصري حتى الآن ويحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط.

وتعثر بيراميدز في أول جولتين بتعادلين قبل أن يهزم البنك الأهلي وحرس الحدود على الترتيب.

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