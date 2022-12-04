مرتضى منصور يوضح حقيقة رحيل أسامة نبيه.. والتفاوض مع حسين الشحات

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 12:10

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - روي أجواش - الزمالك

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ما يثار عن رحيل أسامة نبيه عن الجهاز الفني للفريق.

وأبدى رئيس الزمالك اندهاشه من أنباء التفاوض لضم حسين الشحات لاعب الأهلي مقابل 30 مليون جنيه.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "لا صحة لشائعات رحيل أسامة نبيه عن الزمالك وأتمنى من الجماهير عدم الانسياق لتلك الأخبار".

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وشدد مرتضى "المدرب كان يعاني من نزلة برد وسيتواجد في المران بشكل طبيعي".

وأوضح "الزمالك يعاني من البلبلة وقيل أننا نفاوض حسين الشحات مقابل 30 مليون وأقسم أن ذلك لم يحدث".

وكشف رئيس الزمالك "هل من المنطقي أن أتعاقد معه والفريق يضم زيزو بأقل من نصف المبلغ؟ هل سنتعاقد مع من تشاجر مع شيكابالا قائد الفريق؟".

وتابع "بعض الجماهير لا تشعر أن الزمالك محجوز عليه، أرجو من جماهير الزمالك عدم الالتفات لمن يروج الشائعات من اللجان لمصالح أخرى".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته "لا نعلم من أين سندفع مرتبات اللاعبين وكل يومين يخرج لاعب أو اثنين يطالب بفسخ التعاقد بسبب ذلك".

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم 7 ديسمبر الجاري بملعب برج العرب ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وتعادل الزمالك مؤخرا مع المصري بهدفين لكل فريق في الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

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