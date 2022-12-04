ديلي ميل: جيسوس مهدد بالغياب عن أرسنال حتى مارس

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - البرازيل

بات جابرييل جيسوس مهاجم منتخب البرازيل مهددا بالغياب لمدة ثلاثة أشهر بعد استبعاده من كأس العالم.

وتعرض جيسوس إلى إصابة في مباراة البرازيل أمام الكاميرون ليتأكد غيابه عن باقي مباريات بطولة كأس العالم.

وكشفت صحيفة ديلي ميل نقلا عن تقرير برازيلي أن إصابة جيسوس تبدو أسوأ مما كان يتوقع الطاقم الطبي.

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وأشار التقرير إلى أن جيسوس مهدد بالغياب عن أرسنال حتى شهر مارس على الأقل.

وتم استبدال جيسوس في الشوط الثاني من مواجهة الكاميرون بسبب إصابة في الركبة.

وكانت تلك المباراة الأولى التي يبدأها جيسوس في كأس العالم بعد مشاركتين كبديل أمام صربيا وسويسرا.

ويلعب منتخب البرازيل أمام كوريا الجنوبية مساء غد الإثنين في ثمن نهائي كأس العالم.

ويعاني البرازيل من عدد من الإصابات التي ضربت الفريق بعد غياب نيمار ودانيلو وأليكس ساندرو للإصابة.

كما يغيب أليكس تيليس عن المتبقي من منافسات كأس العالم بسبب إصابة لحقت به في مواجهة الكاميرون.

وتصدر منتخب السامبا مجموعته في كأس العالم بالفوز على فريقي صربيا وسويسرا وخسارة أمام الكاميرون.

وبات منتخب الكاميرون أول فريق إفريقي يفوز على البرازيل في كأس العالم.

كما وصل الأسود لـ 5 انتصارات في كأس العالم 3 منها على منتخبات من أمريكا الجنوبية وهم: الأرجنتين وكولومبيا.

وتعرضت البرازيل للخسارة لأول مرة في دور المجموعات منذ مباراة النرويج في نسخة 1998، لتتوقف أطول سلسلة لاهزيمة في دور المجموعات بكأس العالم عند 17 مباراة للسامبا.

وأصبح أبو بكر ثالث لاعب إفريقي يسجل على البرازيل في كأس العالم بعد ديديه دروجبا في 2010 وجويل ماتيب في 2014.

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