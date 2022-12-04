مواعيد مباريات الأحد 4 ديسمبر 2022.. إثارة كأس العالم مستمرة
الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 10:45
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم الأحد منافسات ثمن نهائي كأس العالم بمواجهتين جديدتين.
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كأس العالم
يواصل منتخب فرنسا حملة دفاعه عن اللقب بمواجهة بولندا في تمام الخامسة مساء.
ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 ماكس.
بينما يلعب منتخب السنغال ممثل إفريقيا أمام إنجلترا في تمام التاسعة مساء.
ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2 ماكس.
وكان قد انطلق أمس السبت منافسات ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.
وتغلب منتخب هولندا على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وفازت الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد في ثاني لقاءات ثمن النهائي.
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