إيميليانو مارتينيز: هولندا يجب أن تضعنا في الحسبان.. ميسي يقودنا وعلينا مساعدته

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 00:47

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز وميسي

أبدى إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين سعادته بالفوز على أستراليا والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقال مارتينيز في تصريحاته عقب المباراة: "عانينا اليوم حيث ضغط منتخب أستراليا بقوة".

وأضاف "سجلوا هدفا من العدم وكان ذلك صعبا علينا".

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وتابع "سنواجه خصما كبيرا هو منتخب هولندا، ولكن هم أيضا يجب أن يضعوننا في الحسبان".

واختتم "ليونيل ميسي يقود الفريق للأمام حين نحتاج إليه، ويجب علينا مساعدته".

وفاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتأهل الأرجنتينيون لملاقاة هولندا التي فازت على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقام المباراة في التاسع من ديسمبر الجاري في تمام الساعة 9:00 مساء على استاد لوسيل.

تعرف على معلومات أكثر عن إيميليانو مارتينيز وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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