دي بول: تحقيق أشياء عظيمة يتطلب حارسا عظيما

أبدى رودريجو دي بول لاعب وسط منتخب الأرجنتين سعادته بالفوز على أستراليا والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقال دي بول في تصريحاته بعد المباراة: "من المؤسف إنهم سجلوا، ولكننا واصلنا اللعب بنفس الطريقة".

وأضاف "الحظوظ كانت متساوية وكنا نعلم أنها مباراة صعبة".

وتابع "نحن نلتقط الشعور من الجماهير والعكس صحيح. نحن أرجنتينيون، وكنا جماهير من قبل وسنظل كذلك".

وأوضح "الحياة منحتنا هذه الفرصة الجميلة للدفاع عن هذه الألوان".

وواصل دي بول "أشعر بالارتياح وأواصل اكتساب الثقة. بدنيا حالتي جيدة، وأنا بخير طالما أني قادر على مساعدة زملائي".

واختتم "هذا التصدي من إيميليانو مارتينيز في نهاية المباراة كان رائعا. لتحقيق أشياء عظيمة تحتاج لحارس عظيم، ونحن نملكه".

وفاز منتخب الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتأهل الأرجنتينيون لملاقاة هولندا التي فازت على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقام المباراة في التاسع من ديسمبر الجاري في تمام الساعة 9:00 مساء على استاد لوسيل.

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