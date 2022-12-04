كأس العالم - إنزو فيرنانديز يسجل ثاني الأهداف الذاتية في 2022

سجل إنزو فيرنانديز ثاني الأهداف الذاتية في كأس العالم 2022 لصالح أستراليا أمام منتخب بلاده الأرجنتين.

وتحولت تسديدة كريج جودوين من خارج منطقة الجزاء بسبب ارتطامها بوجه إنزو وسكنت شباك إيميليانو مارتينيز في الدقيقة 77.

وأصبح ذلك ثاني الأهداف العكسية في كأس العالم بعد هدف نايف أكرد أمام المغرب لصالح كندا في دور المجموعات.

وبات إنزو ثاني أرجنتيني يسجل في مرماه بالخطأ بعد روبرتو بيرفومو الذي سجل لصالح إيطاليا في لقاء انتهى بالتعادل 1-1 بكأس العالم 1974.

وعرف كأس العالم في جميع نسخه حتى الآن 54 هدفا ذاتيا.

يذكر أن نسخة 2018 هي أكثر من شهدت أهدافا عكسية برصيد 12 هدفا خلال بطولة واحدة.

وتأهل منتخب الأرجنتين لربع النهائي لمواجهة هولندا بعد الفوز على أستراليا بنتيجة 2-1.

بينما انتصر منتخب هولندا على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المواجهة هي العاشرة بين المنتخبين، حيث انتهى أربع لقاءات بفوز هولندا مقابل فوز واحد للأرجنتين و4 تعادلات (2 منها فاز فيها منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح).