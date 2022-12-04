بيليه يطمئن الجمهور: رسائلكم تحفزني وأيضا مشاهدة البرازيل في كأس العالم

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 00:35

كتب : FilGoal

بيليه

حرص الأسطورة البرازيلية بيليه على توجيه رسالة ليطئمن الجمهور على حالته الصحية بعدما تعرض لوعكة خلال الأيام الماضية.

ونشر بيليه بيانا رسميا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وجاءت رسالة بيليه كالآتي: "أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء الجميع، أنا قوي ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمتعاد، أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكملة على كل الرعاية التي تلقيتها".

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وأضاف "لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة، وأيضا مشاهدة البرازيل في كأس العالم".

وأتم تصريحاته "شكرا جزيلا لكم على كل شيء".

وكانت تقارير صحفية برازيلية كشفت في وقت سابق عن دخول بيليه إلى إحدى المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.

ودخل بيليه إلى المستشفى في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي بسبب تورم عام وقصور في القلب.

ولكن في بداية العام الجاري تم اكتشاف أورام جديدة بالإضافة لمشاكل أخرى في الأمعاء والكبد.

وكان جمهور منتخب البرازيل قام بعمل "دخلة" لبيليه في مباراة الكاميرون أمس في كأس العالم 2022 تمنى له خلالها الشفاء العاجل.

يذكر أن بيليه هو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات في التاريخ.

البرازيل بيليه كأس العالم
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