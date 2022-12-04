فان دايك عن مستقبل جاكبو: هل مانشستر يونايتد بنفس مستوى ريال مدريد؟

الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

تحدث كودي جاكبو نجم أيندهوفن ومنتخب هولندا عن مستقبله الذي يدور حوله الكثير من الأنباء في الآونة الأخيرة، في ظل تألقه خلال كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده.

كودي جاكبو

النادي : أيندهوفن

فيرجيل فان دايك

النادي : ليفربول

هولندا
قطر 2022

وقال جاكبو عقب الفوز على أمريكا في تصريحاته لموقع "ذا أثلتيك": "بصراحة لا أفكر في ذلك الآن".

وأضاف "تركيزي بالكامل على البطولة ومواصلة اللعب جيدا خلالها ومساعدة الفريق".

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وأوضح "حين نصبح أبطال العالم كما أتمنى، يمكننا التفكير في أشياء أخرى".

في الإطار ذاته سُئل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن اهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد بضم جاكبو، وما إذا كان اللاعب جاهزا للعب في مثل هذا المستوى من الأندية الكبيرة.

وقال فان دايك: "هل مانشستر يونايتد وريال مدريد في نفس المستوى باللحظة الحالية؟ لا، إطلاقا مع احترامي".

وفاز منتخب هولندا على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتأهل الهولنديون لملاقاة الأرجنتين التي فاز على أستراليا 2-1.

وتقام المباراة في التاسع من ديسمبر الجاري في تمام الساعة 9:00 مساء على استاد لوسيل.

تعرف على معلومات أكثر عن جاكبو وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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