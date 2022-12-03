طارق سليمان: المصري سيتعاقد مع جهاز فني أجنبي.. وهذا ما أعرفه عن رحيل إيهاب جلال

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

حسام حسن و إبراهيم حسن و طارق سليمان - الجهاز الفني للمصري

تحدث طارق سليمان المدير الفني المؤقت لفريق المصري عن مستقبله مع الفريق وأسباب رحيل المدرب السابق إيهاب جلال.

وقال سليمان في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كامل أبو علي رئيس النادي أخبرني أنه سيتعاقد مع جهاز فني أجنبي ويريد مني التواجد معه".

وأضاف "كنت أعمل مع المدرب السابق حسام حسن مع 60% من لاعبي المصري الحاليين وأعرفهم جيدا، وإضافات الإدارة الحالية جيدة".

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وأوضح "لاعبو المصري من أفضل لاعبي الدوري ولكنهم بحاجة لدفعة معنوية، فلكل منهم اسمه وتاريخه مع الأندية السابقة لهم".

وعن رحيل إيهاب جلال قال سليمان: "لم يكن هناك قبول واقتناع من جماهير المصري منذ البداية، وكانت الضغوط واضحة وأي مدرب سيعمل في هذه الظروف لن يتمكن من إظهار كل ما لديه".

وتابع "هناك أشياء حدثت لا أعرف عنها شيئا، ويقال إنه تجاوز في حق جماهير المصري".

وعن رغبة المصري في التعاقد مع نيكوديموس بابافاسيليو مدرب غزل المحلة قال سليمان: "المصري من الأندية الجماهيرية ولا يجب أن يدخل في مشاكل مع غزل المحلة".

واختتم فيما يخص إمكانية استمراره كالرجل الأول مستقبلا "عملت في المصري خلال فترات صعبة للغاية ونجحنا في تفادي الهبوط 5 مرات".

ويحتل المصري المركز العاشر في الدوري برصيد 5 نقاط من 4 مباريات.

المصري النادي المصري طارق سليمان
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