ومن غيره؟ ليونيل ميسي رجل مباراة الأرجنتين وأستراليا

السبت، 03 ديسمبر 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - رجل مباراة الأرجنتين وأستراليا

حصد ليونيل ميسي جائزة رجل مباراة الأرجنتين وأستراليا في ثمن نهائي كأس العالم 2022، وأصبح الأكثر حصدا للجائزة في تاريخ البطولة.

ورفع ميسي جائزة رجل المباراة في كأس العالم للمرة الثامنة ليصبح الأكثر متفوقا على كريستيانو رونالدو.

وفاز ميسي بالجائزة للمرة الثانية على التوالي في النسخة الحالية بعد مباراة المكسيك.

وافتتح ميسي التسجيل في فوز التانجو على أستراليا، ارتقى بها لصدارة الهدافين برصيد 3 أهداف.

سجل ليونيل ميسي أول أهداف منتخب الأرجنتين أمام أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ميسي سجل هدفه التاسع في كأس العالم ليتخطى مارادونا وجيرمو ستابيلي على بعد هدف واحد من باتيستوتا هداف الأرجنتين التاريخي في كأس العالم.

الهدف هو الأول لميسي في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعد تسع مباريات و24 تسديدة.

وأصبح ميسي ثاني أرجنتيني يسجل ثلاثة أهداف على الأقل في نسختين مختلفتين بعد جابريل باتيستوتا.

يلعب ميسي مباراته رقم 1000 في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب.

ولعب ميسي مباراته الدولية رقم 169.

ولعب ليونيل 831 مباراة مع الأندية، بينها 778 مباراة مع برشلونة الذي مثل فريقه الأول بين 2004 و2021.

فيما لعب 53 مباراة مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان حتى الآن.

إجمالا سجل ميسي 788 هدفا في مسيرته قبل هدف اليوم، وصنع 338.

ويخوض النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاما مباراته رقم 1000 ضد أستراليا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم.

ماذا قدم ميسي أمام أستراليا؟

دقائق: 90

أهداف: 1

تسديدات: 6

مراوغات ناجحة: 1 من 2

فرصة محققة مهدرة: 1

لمس الكرة: 75

دقة تمرير: 90%

صناعة فرص محققة: 2

فوز بصراعات ثنائية: 4 من 6

حصول على أخطاء: 2

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